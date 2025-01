Presentati i nuovi lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche

di Martina Romeo

Presentati la mattina di lunedì 13 dicembre, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, i nuovi progetti di attuazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche) e i futuri interventi di riqualificazione di marciapiedi e asfalto in varie zone della città. Questi ultimi saranno parte del quarto lotto di interventi previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche. “Un lavoro che non comprende solo l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche il pensiero per lo spazio urbano” sottolinea l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello. “In particolare mi riferisco allo spazio che va da via Cairoli al Mercato, più precisamente via Serristori: uno spazio importante dove è necessario creare una via di accesso. Una via di accesso attualmente inesistente a causa delle macchine parcheggiate sul marciapiede, le quali creano una situazione di pericolo. I parcheggi rimarranno ma non saranno più sul marciapiede: gli stessi verranno creati in modo che le macchine vi entrino a pettine. La piazzetta tra via Serristori e via Buontalenti continuerà ad ospitare il mercato ma in una situazione di maggiore ordine e sicurezza, rendendo quest’ultimo pienamente accessibile anche grazie all’installazione di un largo stallo per disabili, che però non diminuirà eccessivamente le dimensioni del marciapiede. Il tutto diventerà una strada alberata, con circa dodici alberi lungo la via Serristori. È stato fatto un lavoro eccezionale di cui sono particolarmente entusiasta. Ringrazio tutte le parti coinvolte” ha continuato l’assessora. Al momento i lavori saranno concentrati soprattutto sul centro città. “Abbiamo scelto di puntare anche su corso Amedeo, andando a lavorare su entrambi i lati della strada rimuovendo il sottofondo e il tappetino pieno di buche ma lasciando i cordoni in pietra – ha aggiunto Luca Barsotti, responsabile dell’Ufficio Tecnico Progettazione e Attuazione Lavori Stradali – Non potremo però allargarci troppo per ovvi motivi di traffico veicolare”. Importante nei diversi progetti è anche la collaborazione con Asa attiva da tre anni. Alla conferenza presente il presidente dell’azienda Stefano Taddia: “Ringrazio il Comune per il suo lavoro parallelo al nostro. Tutto questo ci permette di essere parte dei progetti che la città sta realizzando per l’eliminazione delle barriere architettoniche”. Intervenuto all’evento anche il Garante delle persone con disabilità, Valerio Vergili, il quale ci ha tenuto ad esprimere la sua gioia verso il progetto. “Una gioia che esprime anche la Consulta, perché io sono uno, ma dietro di me ce ne sono tanti altri. Le associazioni hanno portato le loro richieste e c’è stata una condivisione di intenti tra queste e l’amministrazione, che sta ora portando lentamente i suoi frutti. Usufruire la città è bello per chiunque. I tecnici hanno interiorizzato i nostri bisogni e ciò credo che sia un passaggio di un dialogo più proficuo che continuerà. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato, e continuano a farlo, per la conclusione di questi lavori. Adesso anche noi cominciamo a sentirci parte di un tutto ed è molto soddisfacente”. La chiusura del bando per la realizzazione dei lavori, già reso pubblico e a gara aperta, sarà verso metà febbraio. Il quarto lotto dei lavori comprenderà anche le intersezioni di via Fattori, via Tripoli e via Trento con viale del Risorgimento, oltre che via Enriques Agnoletti e via Lorenzini. Quale dei lavori verrà realizzato prima dipenderà dal periodo temporale.

