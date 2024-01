Presentati i sei colori della nuova pavimentazione di via Grande

Nelle foto di Giulia Bellaveglia, da scorrere, i sei colori della nuova pavimentazione

Tre saranno tendenti al blu-celeste (zona porto - piazza Grande) per ricordare il mare e tre verso il rosso mattone-ocra (piazza Grande - area piazza della Repubblica) per simboleggiare la terra

di Giulia Bellaveglia

Sei colori. Tre tendenti al blu-celeste (zona porto – piazza Grande) per ricordare il mare e tre verso il rosso mattone-ocra (piazza Grande – area piazza della Repubblica) per simboleggiare la terra. Sarà questo il nuovo aspetto che la pavimentazione di via Grande avrà una volta che il cantiere, già operativo da pochi giorni e della durata superiore ad un anno, sarà concluso. Per l’occasione, il sindaco Luca Salvetti, ha convocato una conferenza stampa con motivazioni precise. “Ritenevo giusto – dice – fare un po’ di chiarezza relativamente alle polemiche emerse di recente. Un anno fa, quando il progetto fu presentato, non ci fu alcuna contestazione, oggi a causa di alcune foto che sono circolate e che non rendono affatto l’effettiva idea dei nuovi colori, si è scatenata una discussione enorme”. Poi prosegue facendo il punto sui dettagli tecnici. “Come per tutte le cose, piacere o non piacere è soggettivo, fatto sta che parliamo di un progetto di enorme qualità, con pezzi unici, realizzati esclusivamente per Livorno, in cui abbiamo investito 5 milioni di euro per un prodotto che vorremmo far durare, esattamente come il precedente, almeno 75 anni. È vero che il disegno della precedente amministrazione costava 3 milioni e non 5, ma era del tutto diverso dal lavoro artigianale che proponiamo qui e non prevedeva il recupero dell’illuminazione originaria”. Accanto a lui, tra gli altri, l’ingegnere Saverio De Francesco, rappresentante della cordata di imprese che realizzeranno i lavori. “Un percorso difficile – spiega – soprattutto perché è necessario tutelare i commercianti e per questioni di tempistiche, la palladiana classica, che si configura come un mosaico da incollare pezzo per pezzo sul posto, non sarebbe stata possibile, vista la vita frenetica dei giorni nostri che non corrisponde di certo a quella del periodo in cui venne realizzata. Il pavimento è comunque pensato come una nuova palladiana, una reinterpretazione semi artigianale ma non da catalogo”. E conclude facendo il punto sull’iter. “La prossima mossa sarà gestire l’impiantistica a cui seguiranno l’illuminazione, la pulizia del colonnato e infine la posa delle lastre. Il tutto realizzato attraverso un cantiere mobile e la conclusione definitiva di piccoli tratti, così da consentire ai negozianti di svolgere regolarmente il proprio lavoro”.

