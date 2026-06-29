Presentato HumanCad, il percorso per formare i professionisti dell’arte contemporanea

Quattro tirocini retribuiti per giovani laureati. Presentato il progetto promosso da Itinera con il sostegno di enti pubblici e fondazioni. Domande entro il 15 luglio: previsti 100 ore di formazione e sei mesi di tirocinio con una borsa lorda da 800 euro al mese

di Martina Romeo

Presentato ufficialmente questa mattina, in Sala Cerimonie del Comune di Livorno, “HumanCAD” – Human Centered Art Design. Promosso da Itinera Progetti e Ricerche Società Cooperativa Impresa Sociale, il percorso è mirato alla formazione e alla professionalizzazione di giovani laureate e laureati nel settore delle arti visive contemporanee. “Oggi presentiamo un progetto importante per diversi motivi. – apre la conferenza Giovanni Cerini, dirigente Settore Cultura del Comune di Livorno – Primo tra tutti, la collaborazione tra pubblico, Comune, Fondazione Livorno, Fondazione Trossi Uberti e Cooperativa Itinera. Per realizzare ciò abbiamo creato un’associazione temporanea di scopo, un qualcosa di ben preciso con impegni e obblighi per tutte le parti coinvolte. Come Amministrazione Comunale, tra le altre cose, ospiteremo un corso di formazione nel polo culturale dei Bottini dell’Olio, una delle nostre sedi più prestigiose”. L’iniziativa, finanziata con le risorse del PR FSE + Toscana 2021-2027 nell’ambito di Giovanisì, è aperta a quattro giovani laureati under 31, con un diploma di laurea magistrale o specialistica coerente con il profilo richiesto (conseguito entro e non oltre 24 mesi alla data di attivazione del tirocinio), disoccupati, inoccupati o inattivi e non impegnati in un percorso di studio o formazione. “Dare l’occasione a giovani laureati under 30 di poter professionalizzarsi e rendere operativa la propria competenza è importante. – interviene la presidente di Itinera, Daniela Vianelli – Un qualcosa di molto difficile nell’arte in generale, ma ancora di più nell’arte contemporanea”. Come sottolineato dalla stessa Vianelli, il corso prevederà 100 ore di formazione teorica preliminare e circa 6 mesi di tirocinio, retribuito mediante una borsa lorda di 800 euro, all’interno delle realtà coinvolte nel progetto. “L’obiettivo di quest’operazione è che dia non solo i suoi frutti in termini di esperienza concreta, ma anche che ciò non rimanga un episodio isolato e che possa andare avanti nel tempo”. “Il programma che abbiamo stilato non è presente in nessuno degli atenei a noi vicini, – tiene a mettere in evidenza Veronica Carpita, direttrice della Fondazione d’arte Trossi Uberti – non si tratta di una formazione accademica. È un’occasione preziosa perché è un percorso che unisce la teoria, svolta con professionisti da tutta Italia, alla pratica, all’attività laboratoriale e all’esercizio”.

La centralità delle persone, del pubblico e delle sue relative necessità, è infatti sin da subito ben riscontrabile anche nella formazione promossa dal progetto, la quale prevederà moduli dedicati a materie come l’orientamento professionale, il bilancio personale, la pianificazione e l’organizzazione di progetti di arte visiva contemporanea, ma anche public engagement e social design, scrittura e storytelling digitale per l’arte contemporanea, welfare culturale, accessibilità, benessere e neurodivergenze.

“Fondazione Livorno è felice di essere parte di questa operazione di restyling da dare ai giovani. – dichiara Olimpia Vaccari, presente per Fondazione Livorno – Questo bando, già online con tutti i dettagli, permette di avviene una modalità con nuovi giovani e nuove importanti letture, già delineate su nuovi linguaggi europei. Da tutto questo ci aspettiamo un risultato importante”.

Le domande dovranno essere presentate via email all’indirizzo [email protected] entro il 15 luglio 2026, con oggetto “Human-CAD – candidatura [nome e cognome]”. Le candidate e i candidati ammessi alla selezione potranno essere convocati per un colloquio conoscitivo. Tenere monitorati i siti delle diverse realtà coinvolte per informazioni, avvisi e/o possibili aggiornamenti. Particolare attenzione alla lettera motivazionale e agli allegati indicati nel bando.

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