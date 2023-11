Presentato il nuovo testo delle Carte Remiere

Una delle novità è l’obbligo di 2 atleti maggiorenni con età uguale o inferiore a 21 anni a bordo dei gozzi a 10 remi. Salvetti: "Vogliamo ringiovanire l'ambiente ma fino al 2027 ok alle deroghe. Il nuovo testo più snello e chiaro". Michele De Martino neo presidente del comitato organizzatore Palio Marinaro. Istituiti il Consiglio delle gare remiere e l’Agorà del remo

di Giulia Bellaveglia

Le gare remiere livornesi avranno, d’ora in poi, il nuovo testo delle Carte Remiere su cui basarsi per l’organizzazione di tutto ciò che ruota intorno a questo mondo. Le principali novità contenute nel documento sono l’istituzione del Consiglio delle gare remiere, in sostituzione del Car e composto da 5 membri: sindaco, o assessore delegato in qualità di presidente, presidenti dei comitati organizzatori delle gare del trittico (Barontini, Risi’atori e Palio Marinaro) e rappresentante delle sezioni nautiche. A questo organismo sarà affiancato l’Agorà del remo, un gruppo con funzioni consultive e propositive formato da 19 componenti provenienti dal mondo del remo ma anche da quello sportivo, scolastico, sanitario e culturale. “Un lavoro lunghissimo – commenta il sindaco Luca Salvetti – durato quasi due anni. Quello che presentiamo è un testo più semplice, più snello e più chiaro che propone novità importanti e una semplificazione della parte burocratica”. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, invece, una la news che salta subito all’occhio: l’obbligo di avere a bordo dei gozzi a 10 remi, per qualsiasi gara della stagione, almeno 2 atleti maggiorenni con età uguale o inferiore a 21 anni, compiuti o da compiere, nell’anno di svolgimento della competizione. “L’obiettivo – precisa il primo cittadino – non è mettere in difficoltà le cantine, ma ringiovanire l’ambiente, un aspetto necessario. Per far sì che questo accada da qui fino al 2027, penseremo a delle deroghe al regolamento per arrivare gradualmente allo scopo finale”. La presentazione delle nuove Carte Remiere è stata anche l’occasione per nominare ufficialmente Michele De Martino presidente del Comitato organizzatore Palio Marinaro e per fare il punto sugli investimenti, circa 1 milione di euro, che l’amministrazione Salvetti ha fatto in questi anni: 500mila euro per l’organizzazione delle gare, circa 250mila alle cantine e altre 250mila per le nuove imbarcazioni il cui bando uscirà a brevissimo.

