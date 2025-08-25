Presentato il pullman dell’Us Livorno 1915

Accordo di co-marketing tra le due realtà: sconti per abbonati At e tifosi amaranto su biglietti e merchandising. La soddisfazione del responsabile marketing Maurizio Laudicino

di Giulia Bellaveglia

Su uno sfondo, ovviamente, amaranto la scritta “At per Us Livorno 1915”, affiancata dal profilo stilizzato della città. Sui fianchi e sul retro compare un messaggio che riempie d’orgoglio i tifosi: “Campioni d’Italia Serie D 2024/25”. Si presenta così il nuovo autobus realizzato da At – Autolinee Toscane per accompagnare l’Unione Sportiva Livorno 1915 nella stagione 2025/2026. “Siamo felici di intraprendere questa nuova avventura – dice Francesco Calamai, responsabile noleggio di Autolinee Toscane, sperando di portare la società nei palcoscenici più importanti d’Italia. Il nostro obiettivo è valorizzare la visione di questi mezzi non solo come Tpl, ma anche per servizi extra dedicati a sport, scuole e associazioni”. “Abbiamo lavorato molto – aggiunge il responsabile marketing della realtà sportiva Maurizio Laudicino – per arrivare a questo risultato. Sono felice di poter annunciare che gli studenti, in occasione di alcune partite, viaggeranno su mezzi messi a disposizione proprio da At. È un modo concreto per avvicinare i giovani alla squadra e al calcio”. Il nuovo pullman, un moderno Scania Touring, non sarà utilizzato solo per le trasferte. Con lo slogan “Vai in gita col bus del Livorno Calcio”, scuole, associazioni sportive e culturali potranno noleggiarlo per le proprie attività, viaggiando su un mezzo che garantisce comfort, sicurezza e consumi ridotti. Un’iniziativa accolta con entusiasmo dal sindaco Luca Salvetti. “Il rilancio della piazza passa dai risultati sportivi – afferma -, ma anche dal marketing e dal brand. Questo autobus è il biglietto da visita con cui ci presenteremo nelle altre piazze della Serie C. Guardando il risultato finale, c’è da essere soddisfatti”. “È un passaggio determinante – conclude il delegato provinciale Coni Giovanni Giannone -. Autolinee Toscane si posiziona con forza nel mondo dello sport, offrendo un’opportunità che potrà coinvolgere in futuro tante altre società del territorio. Questa città, da sempre fulcro sportivo della Toscana, merita un sostegno di questo tipo”. La partnership prevede anche un accordo di co-marketing: gli abbonati At avranno diritto a uno sconto del 10% su biglietti e abbonamenti del Livorno, oltre a riduzioni sul merchandising ufficiale. Tra i presenti per l’occasione i calciatori Federico Dionisi e Riccardo Capparella.

