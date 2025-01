Presentato ufficialmente il nuovo mercato di piazza XX Settembre

In piazza XX Settembre 14 banchi, di generi alimentari e non, ogni lunedì e giovedì dalle ore 8 alle 13. La presidente del Ccn Elisa Andorlini: "Adesso siamo operativi al 100%. Speriamo con tutto il cuore che la città lo accolga bene"

di Giulia Bellaveglia

Presentato ufficialmente il nuovo mercato di piazza XX Settembre. L’iniziativa, già operativa da giovedì 16 gennaio scorso, animerà lo spazio con la presenza di 14 banchi, di generi alimentari e non, tra cui un produttore, ogni lunedì e giovedì dalle ore 8 alle 13. Un percorso nato su proposta del Ccn Piazza XX Settembre e dintorni e reso possibile grazie alla collaborazione con Comune, Confcommercio e associazione Confronto. “In questa attività – afferma la presidente del Ccn Elisa Andorlini – abbiamo riscoperto il piacere di lavorare insieme per far sì che la zona riprendesse la vita che merita. Naturalmente, ci auguriamo che la quantità di banchi possa aumentare grazie ad una buona pubblicità e un buon passaparola. La partenza era prevista per 13 gennaio, ma il maltempo e qualche influenza l’hanno un po’ rallentata. Adesso la situazione è operativa al 100%. Speriamo con tutto il cuore che la città lo accolga bene”. “La soluzione ad un problema che stava durando da troppo tempo – aggiunge il presidente di Confronto Pasquale Lamberti – Un lavoro di squadra che ha consentito di smuovere una situazione di stallo, nata moltissimi anni fa. Oggi questo luogo trova finalmente una riqualificazione, che lo porta ad essere una passeggiata serena, sicura, ordinata e che offre anche una spinta nella riapertura degli esercizi commerciali chiusi. Non ci sono mercati, piazze o livornesi in competizione tra loro, ma solo la volontà di provare a fare qualcosa di buono”. Per il momento si tratta di un progetto sperimentale, che sarà attivo per i prossimi 3 anni. “Una scelta dettata da un motivo molto semplice – spiega l’assessore al commercio Rocco Garufo -: non possiamo sapere a priori se questo tipo di iniziative possano avere quelle qualità tali da innescare veri e propri processi di riqualificazione virtuosi. L’intento e la speranza ci sono, ma è opportuno verificare. Personalmente considero questo come il primo passo verso il rilancio di una zona che ha vissuto e vive ancora tante difficoltà sotto molti aspetti”.

