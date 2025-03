Presidio in Villa Fabbricotti per dire no all’odio omolesbobitransfobico e razzista

Presidio con microfono aperto per dire "no" all’odio in risposta alle scritte comparse sulla panchina con i colori della pace in villa Fabbricotti. Il presidio si svolgerà alle ore 17 di venerdì 21 marzo

Arcigay Livorno condanna fermamente le scritte omofobe, razziste e transfobiche comparse sulla panchina arcobaleno di Villa Fabbricotti.

“Questi atti dimostrano che l’odio e l’intolleranza razzista e omolesbobitransfobica sono ancora presenti, anche in una città come Livorno. Non si tratta di mero vandalismo, ma di segnali allarmanti esacerbati da un clima politico e sociale sempre più ostile alle persone LGBTQIA+. Tra l’altro, la panchina non rappresenta i colori della nostra comunità, ma la bandiera della pace. Questo dimostra anche l’ignoranza di chi ha scritto le offese.

È fondamentale rispondere con fermezza, ribadendo che Livorno resterà sempre una città schierata dalla parte dell’uguaglianza e della libertà. Soprattutto in un momento in cui, a livello europeo, come dimostra il recente divieto del Pride in Ungheria, si sta tornando indietro sul tema dei diritti umani. Proprio in risposta a questi atti di odio, Arcigay Livorno e Agedo Livorno “Saverio Renda”, in collaborazione con il Consiglio di Zona 3, organizzano un presidio con microfono aperto per dire no all’odio, in risposta alle scritte omolesbobitransfobiche e razziste comparse sulla panchina con i colori della pace in Villa Fabbricotti”. Il presidio si svolgerà in Villa Fabbricotti alle ore 17 nella giornata di venerdì 21 marzo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©