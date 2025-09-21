Press tour dalla Francia alla scoperta di Livorno

Foto Fondazione Lem

Una delegazione di giornaliste proveniente da Nizza ha visitato e scoperto i luoghi più iconici e suggestivi della città

Nei giorni scorsi, in collaborazione con la Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra, Fondazione Lem ha accolto per conto del Comune una delegazione di giornaliste francesi per un tour culturale e gastronomico di Livorno. La delegazione proveniente da Nizza ha visitato e scoperto i luoghi più iconici e suggestivi della città. Dalla Terrazza Mascagni al Santuario di Montenero, passando per il quartiere Venezia, il Mercato delle Vettovaglie, il Museo della Città e il Museo Fattori. In contemporanea, è stata accolta a Livorno anche Isabelle Corradi, giornalista della Guide Vert Michelin, per un aggiornamento delle attrazioni della città sulla nota guida francese. Per tutte, un viaggio tra la storia, le bellezze e i sapori di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©