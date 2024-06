Previsioni positive degli albergatori per la stagione e 3-5% di presenze in più nei primi 6 mesi dell’anno

Gli imprenditori, incoraggiati da previsioni positive per la stagione estiva, nonostante le condizioni meteorologiche instabili, hanno ricevuto ottimi riscontri anche dalle troupe televisive della serie con Vanessa Incontrada, a Livorno per le riprese, dalla clientela business e dall'attrattiva turistica di alcuni eventi in città

ll consiglio Albergatori Confcommercio al gran completo si è incontrato al rinnovato Hotel Universal di Antignano. Gli imprenditori, incoraggiati da previsioni positive per la stagione estiva, nonostante le condizioni meteorologiche instabili, hanno ricevuto ottimi riscontri anche dalle troupe televisive della serie con Vanessa Incontrada, a Livorno per le riprese, dalla clientela business e dall’attrattiva turistica di alcuni eventi in città. “Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo registrato il 3-5% in piu di presenze. Il settore dell’ospitalità e il suo indotto sono fondamentali per l’economia locale” ha commentato il presidente Albergatori Confcommercio Livorno Gianni Vignoli. Livorno sta diventando ‘più visibile’ sulle mappe turistiche ma dobbiamo lavorare ancora di concerto con l’amministrazione per implementare l’idea di città accogliente e vivace”. Tre punti fondamentali sono stati al centro della discussione, punti su cui presto verrà chiesto un incontro all’assessore: la destagionalizzazione del turismo, la raccolta dei rifiuti, il contrasto all’abusivismo.

Gli operatori hanno sottolineato l’importanza di una programmazione mirata di eventi culturali, sportivi e enogastronomici per mantenere vivo l’interesse turistico anche fuori dai tradizionali picchi. La gestione della Tari resta un tema cruciale: una raccolta più efficiente e meno onerosa risolverebbe almeno alcune delle annose difficoltà degli albergatori nella gestione delle imposte. Infine si chiede al Comune di consolidare le iniziative contro l’abusivismo: b&b senza autorizzazioni che oltre a rappresentare concorrenza sleale per gli operatori corretti, creano danni alle entrate fiscali.

