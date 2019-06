Prima “lettera” gratis per i residenti: avviata la procedura

Il sindaco ha dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione del provvedimento

Come già annunciato in campagna elettorale, il sindaco Luca Salvetti, in una delle prime sedute della Giunta Comunale, ha dato l’avvio alla procedura per rendere gratuito il contrassegno per la prima autovettura per i residenti. Dovrà essere una delle priorità da realizzare quanto prima. Così si legge in una nota stampa inviata dall’ufficio Comunicazione del Comune di Livorno alle redazioni. In merito, il sindaco ha dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione del provvedimento, inserito in una prospettiva di riorganizzazione complessiva del piano della sosta.