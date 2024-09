Primark apre alle Officine Storiche il 450° negozio. Domani il taglio del nastro

Oggi è stata data la possibilità ai media di visitare in anteprima il punto vendita che domani 3 settembre alle ore 10 aprirà al pubblico: 90 posti di lavoro. Ciuffreda, responsabile di Primark Italia: "Investimento da 8 milioni"

di Sofia Mignoni

Primark apre a Livorno lo store numero 450. Oggi alle 14 è stata data la possibilità ai media di visitare in anteprima il punto vendita, situato alle Officine Storiche di Porta a Mare, che domani 3 settembre alle ore 10 aprirà al pubblico. I giornalisti sono stati accompagnati nella visita da Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia, e dalla store manager Beatrice Rubin: “Con 80.000 dipendenti circa nel mondo, la catena è presente in 17 paesi nel mondo e l’obiettivo per il 2026 è quello di aprirne 530. Per il negozio di Livorno, il secondo dei 5 nuovi che il gruppo ha deciso di aprire in Italia, sono stati investiti 8 milioni” ha spiegato Ciuffreda. “Siamo sempre stati molto attenti alla lavorazione sostenibile, per questo teniamo tanto alle nostre collezioni in cotone sostenibile. Abbiamo inoltre rinnovato la collaborazione sia con la Disney che con la Marvel e dato il via a nuove collaborazioni come quella con la Kappa. Come facciamo ad avere prezzi così bassi? Lunghe partnership con i fornitori e poca pubblicità”. Rubin ha aggiunto che “abbiamo 15 casse, di cui 5 servite e 10 automatiche, e 12 camerini di cui 2 dedicati alle famiglie e alle persone disabili. 90 i posti di lavoro creati”.

