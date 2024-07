Primark inaugurerà il negozio di Livorno a Porta a Mare il 3 settembre

Ufficiale. Situato nel centro commerciale Porta a Mare Waterfront delle Officine Storiche, rappresenterà il 2° store in Toscana e il 17° in Italia: 90 nuove opportunità di lavoro in città. Il comunicato dell'azienda

Primark, il retailer internazionale di moda, aprirà ufficialmente le porte del suo 17° store in Italia, a Livorno, martedì 3 settembre. Come si legge in un comunicato stampa del 23 luglio, situato all’interno del centro commerciale Porta a Mare Waterfront delle Officine Storicje, questo nuovo store rappresenterà il 2° negozio Primark nella Regione Toscana. Inoltre, questa apertura creerà 90 nuove opportunità di lavoro a livello locale. Con una superficie commerciale di 2.400 metri quadrati su un unico livello, questo nuovo negozio sarà il secondo di Primark sulle principali vie italiane dello shopping, dopo lo store di Via Torino a Milano, offrendo la fantastica esperienza in-store per cui Primark è conosciuta e amata nei suoi 16 negozi in Italia. Inoltre, tra i nuovi servizi introdotti di recente da Primark sul territorio, questo nuovo punto vendita sarà dotato di casse self-service, in aggiunta alle casse tradizionali. I clienti Primark che visiteranno il punto vendita all’interno di ‘Porta a Mare Waterfront’ potranno così acquistare le ultime tendenze moda donna, uomo e bambino, nonché prodotti di uso quotidiano nei reparti beauty, lifestyle e home. Parallelamente, Primark si impegna a offrire prodotti più sostenibili e accessibili a tutti. Attualmente, infatti, il 55% degli indumenti Primark è realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, unitamente all’impegno già annunciato di raggiungere l’obiettivo del 100% in tutti i capi di abbigliamento entro il 2030. Luca Ciuffreda, Responsabile di Primark Italia, ha dichiarato: “Guardiamo con entusiasmo all’inaugurazione del nostro 17° negozio in Italia, all’interno del centro commerciale ‘Porta a Mare Waterfront’. Primark è un brand già molto apprezzato nella Regione e siamo felici di poter raggiungere, con questa nuova apertura, sempre più clienti. Ma non è tutto, siamo appena all’inizio: il nostro nuovo negozio di Livorno fa infatti parte del più ampio piano di espansione di Primark in Italia, dove presto raggiungeremo un totale di ben 21 negozi. In vista di questa apertura, il nostro team ha lavorato incessantemente per creare un’esperienza indimenticabile per i nostri clienti, con un’irresistibile selezione di prodotti fashion, beauty, lifestyle e articoli per la casa. Il conto alla rovescia per il 3 settembre è iniziato!”. Laura Poggi, Leasing, Digital & Innovation Director di IGD Siiq Spa, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a un marchio di rilievo internazionale come Primark, che sicuramente rafforzerà ulteriormente la capacità attrattiva dell’intero Waterfront di Porta a Mare. Grazie all’inserimento di Primark l’offerta commerciale, che già include insegne food, leisure, beauty e wellness, si amplia all’abbigliamento e ai casalinghi, diventando sempre più varia e completa, e perciò attrattiva per un numero sempre maggiore di visitatori”.

L’anno scorso Primark ha riconfermato il proprio impegno nei confronti dell’Italia annunciando un investimento pari a 50 milioni di euro per espandere la propria presenza commerciale nel Paese, con l’aggiunta di 5 nuovi store. In particolare, il punto vendita di Livorno seguirà quello di Torino all’interno dell’urban district ‘To Dream’ che ha aperto a maggio di quest’anno. Inoltre, Primark ha recentemente annunciato un accordo commerciale anche per l’apertura di un nuovo negozio a Parma presso il centro commerciale ‘Parma Retail’, che porterà così il totale dei negozi Primark in Italia a 21 nel corso dei prossimi anni.

