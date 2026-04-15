Primo rilievo con droni sulla Fortezza Nuova. “Livorno Digitale Open Data” entra nel vivo

Grazie alla raccolta di immagini scattate dall'alto e lateralmente è stato condotto il primo sorvolo per raccogliere dati sullo stato della vegetazione dell'area della Fortezza Nuova

Il progetto “Livorno Digitale Open Data”, finanziato attraverso il Programma Regionale “Toscana FESR 2021-2027” per lo sviluppo di progettualità sui dati (linea di azione 1.2.1 SmarToscana-Datalake) e gestito dall’Ufficio Innovazione Digitale, Intelligenza Artificiale, Open Data, SIT e Statistica – settore Sistemi Informativi – è entrato nelle scorse settimane nel pieno della sua operatività.

Con l’inizio della primavera è stato infatti effettuato il primo sorvolo con droni sulla struttura di Fortezza Nuova e sull’area verde circostante.

Dal 23 al 27 marzo, la ditta affidataria dell’attività, ha realizzato i primi rilievi dell’area di pertinenza della Fortezza Nuova. Oltre al rilievo geometrico della struttura – comprensivo di tutti gli elementi architettonici visibili, ad eccezione delle aree coperte e delle zone non otticamente accessibili – grazie alla raccolta di immagini scattate dall’alto e lateralmente, nella stessa settimana è stato condotto il primo sorvolo per raccogliere dati sullo stato della vegetazione dell’area della Fortezza Nuova.

Il volo di rilevazione ambientale effettuato a marzo, insieme ad altri due voli analoghi programmati per giugno e agosto, sarà fondamentale per l’analisi approfondita dello stato della vegetazione, raccogliendo dati per produrre mappe tematiche utili al monitoraggio del verde e alla pianificazione degli interventi di manutenzione.

Oltre alle attività su Fortezza Nuova, il progetto prevede nelle prossime settimane anche il rilievo con droni della Fortezza Vecchia, con l’acquisizione di ulteriori dati di grande valore informativo.

Tutte le immagini raccolte dai droni saranno successivamente elaborate tramite la piattaforma regionale 3D-Data, consentendo la produzione di diversi output, tra cui modelli 3D, immagini aeree dettagliate e altri materiali digitali. Questo processo porterà alla realizzazione dei digital twin delle due fortificazioni, ovvero fedeli “rappresentazioni digitali” delle strutture, utili sia per simulare e prevedere il comportamento delle opere al variare delle condizioni, sia per monitorarne lo stato di conservazione e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

I dati prodotti confluiranno nel patrimonio informativo comunale, in particolare nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Livorno, e saranno resi disponibili al pubblico attraverso il portale Open Data comunale, favorendone la libera consultazione e il riutilizzo.

Il progetto, la cui conclusione è prevista per ottobre 2026, contribuirà a promuovere la condivisione e il riuso dei dati della Pubblica Amministrazione da parte di cittadini e imprese, rafforzando al contempo la consapevolezza sul valore del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati, con potenziali ricadute significative in ambito culturale, artistico, turistico, urbanistico e architettonico.

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