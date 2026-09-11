Primo soccorso pediatrico in spiaggia: famiglie e bambini protagonisti ai Bagni Lido

L'iniziativa promossa dai balneari Confcommercio Livorno con Emergency Lab

Un appuntamento che ha coinvolto genitori e bambini in un momento di formazione e sensibilizzazione dedicato alle principali manovre da conoscere in caso di emergenza pediatrica. Particolarmente significativa è stata proprio la risposta dei più piccoli, che hanno seguito le spiegazioni e le dimostrazioni con grande curiosità e attenzione, facendo domande e partecipando attivamente. Un coinvolgimento che ha trasformato la giornata anche in un’occasione educativa, permettendo di avvicinare i più piccoli ai temi della prevenzione e della sicurezza con un linguaggio semplice e coinvolgente. A condurre l’incontro è stato Beppe Annunziata, docente di Emergency Lab, Centro di Formazione Salvamento Academy, che ha illustrato alcune delle principali procedure di primo intervento, fornendo indicazioni utili per capire come comportarsi di fronte a situazioni nelle quali tempestività, lucidità e una corretta preparazione possono fare la differenza. «Portare la formazione fuori dall’aula e direttamente nei luoghi frequentati dalle famiglie è un modo concreto per diffondere la cultura della sicurezza – sottolinea Cecilia Pellegrinetti, responsabile Formazione Confcommercio Livorno”.

L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione avviato tra i balneari Confcommercio ed Emergency Lab per promuovere la formazione sul Primo Soccorso Pediatrico e rafforzare ulteriormente la sicurezza all’interno degli stabilimenti balneari, con strumenti e conoscenze che possono rivelarsi davvero preziosi». Il direttore generale Confcommercio Livorno rivolge un ringraziamento particolare a Riccardo e Nicola Ganni, titolari dei Bagni Lido, che hanno accolto fin da subito con favore la proposta e messo a disposizione la struttura per ospitare l’iniziativa, contribuendo alla sua riuscita. “Gli stabilimenti balneari sono molto più che imprese turistiche: durante l’estate diventano veri e propri presìdi sul territorio, luoghi di socialità, accoglienza e attenzione alle persone”.

“Tanti Livornesi passano da noi praticamente tutta l’estate – conferma Nicola Ganni – e quindi fa piacere che formazione e prevenzione siano parte integrante del nostro modello di accoglienza balneare, sempre attento non soltanto alla qualità dei servizi, ma anche alla sicurezza, all’inclusione e alla sostenibilità”.

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