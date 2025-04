Proattiviamoci, tre di incontri di Protezione civile per i consigli di Zona

Presentati i tre incontri di formazione rivolti ai consiglieri e alle consigliere dei Consigli di Zona per far conoscere le attività ed il funzionamento della Protezione Civile. Gli incontri si terranno dalle ore 16,30 alle 19,00 al Cisternino di Città lunedì 14 aprile, martedì 6 maggio e giovedì 29 maggio. La partecipazione è gratuita, iscrizione necessaria al link che trovate nell'articolo

Presentato a Palazzo Comunale il progetto “Proattiviamoci, i Consigli di Zona e la Protezione Civile Comunale” promosso dalla cooperativa e impresa sociale Sociolab con il patrocinio del Comune di Livorno. Sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, il comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando, il responsabile dell’Ufficio della Protezione Civile Comunale Jacopo Tamberi e Irene Ieri di Sociolab. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”. Mira a promuovere il coinvolgimento attivo delle comunità nella pianificazione della protezione civile, formando figure chiave capaci di agire come antenne territoriali, attivatrici di comunità e facilitatrici di dialogo. Il progetto si sviluppa su quattro territori pilota e a Livorno mira a rafforzare l’ascolto territoriale e la sensibilizzazione delle comunità sul tema del rischio in stretta collaborazione con il Comune di Livorno e con i Consigli di Zona, organismi di partecipazione decentrata vicini alla cittadinanza e alle comunità. A partire da aprile, si svolgeranno tre incontri di formazione e attivazione rivolti ai consiglieri e alle consigliere dei Consigli di Zona del Comune di Livorno che hanno l’obiettivo di far conoscere le attività ed il funzionamento della Protezione Civile ed immaginare in maniera collaborativa il possibile ruolo dei Consigli di Zona nella protezione civile. Gli incontri si terranno dalle ore 16,30 alle 19,00 al Cisternino di Città: lunedì 14 aprile, martedì 6 maggio e giovedì 29 maggio. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione necessaria a questo link. “La conferenza stampa di oggi – ha affermato il sindaco – vede la partecipazione di tutti i soggetti che hanno svolto un ruolo fondamentale nel progetto, naturalmente l’Amministrazione in generale, la Protezione Civile di Livorno e Sociolab. Avevamo un’esigenza, ovvero di mettere insieme tutto ciò che riguarda il tema della protezione civile e il lavoro da fare su quel fronte, con la novità dei Consigli di Zona e quindi abbiamo pensato di lavorare con Sociolab per comprendere meglio quali vie seguire per coinvolgere, attraverso i Consigli, più cittadini possibile sul tema della Protezione Civile. Con quest’ultima abbiamo impostato un lavoro approfondito che si è indirizzato nella riorganizzazione della struttura della Protezione Civile interna al Comune, nella dotazione di un nuovo piano di Protezione Civile flessibile e moderno e nel dialogo con i cittadini per renderli più consapevoli sia nella fase di prevenzione, sia nella fase massima del rischio, sia poi nelle operazioni successive relative al recupero dei danni. In queste direzioni abbiamo lavorato molto bene, tant’è vero che durante l’assemblea nazionale delle Autonomie Locali italiane siamo stati inseriti nella presentazione delle buone pratiche sul fronte della Protezione Civile e il “caso Livorno” è stato sottoposto all’attenzione di tutti i sindaci presenti”.

