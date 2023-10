Processo alluvione, Nogarin condannato a tre anni in primo grado. “Ricorreremo in appello”

"Sono convinta che non ci siano responsabilità da parte del mio assistito, leggeremo le motivazioni e ricorreremo in appello" ha detto Sabrina Franzone l’avvocato difensore dell'ex sindaco di Livorno. Nogarin, assolto dal risarcimento del danno di immagine chiesto dal Comune di Livorno, ha preferito non commentare

Processo alluvione, Filippo Nogarin condannato a tre anni e al risarcimento provvisionale delle parti civili per circa 2 milioni di euro e assolto dal risarcimento del danno di immagine chiesto dal Comune di Livorno. E’ la sentenza di primo grado del giudice Mosti pronunciata poco dopo le 19 del 13 ottobre al termine di un’udienza che si è aperta alle 10 con l’arringa difensiva dell’avvocato difensore di Nogarin, Sabrina Franzone, a cui sono seguite nel pomeriggio le repliche del pm Tenerani e delle parti civili. In aula, al momento della sentenza, alcuni membri livornesi del Movimento Cinque Stelle e alcuni ex membri della giunta Nogarin. “Sono convinta che non ci siano responsabilità da parte del mio assistito, leggeremo le motivazioni e ricorreremo in appello” ha detto l’avvocato dell’ex sindaco di Livorno. Nogarin, accerchiato dai giornalisti, ha preferito non commentare. Nessun commento anche da parte delle parti civili.

