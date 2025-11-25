Progeco Group lancia il corso Progeco Defense

Il gruppo, con sede centrale a Rosignano Solvay e associata a Confindustria Toscana Centro e Costa, presenta “Progeco Defense”, un progetto di autodifesa e empowerment dedicato alle donne della propria azienda

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Progeco Group, gruppo italiano leader nei servizi di ingegneria, manutenzione e project management nel settore energia, con sede centrale a Rosignano Solvay (Livorno) e presente in 10 Paesi del mondo, associata a Confindustria Toscana Centro e Costa, presenta “Progeco Defense”, un progetto di autodifesa e empowerment dedicato alle donne della propria azienda. Il corso prenderà il via a gennaio 2026 con incontri due volte al mese, che si terranno in orario di lavoro nella sede di Rosignano Marittimo, dimostrando come l’azienda voglia donare tempo e risorse concrete al benessere delle proprie collaboratrici. L’iniziativa nasce dall’esperienza avviata a marzo 2025 e offre strumenti pratici per la sicurezza personale, gestione dello stress e consapevolezza situazionale. L’obiettivo principale è quello di accrescere fiducia, autonomia e senso di comunità tra le partecipanti, creando un ambiente sicuro e inclusivo. Il corso sarà guidato dai colleghi Andrea Persico e Matteo Coppola, maestri di arti marziali che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze donando il loro tempo. Un gesto che sottolinea lo spirito di comunità e la partecipazione attiva alla vita aziendale. “La violenza di genere è una sfida che riguarda tutti – afferma Marco Graziani, amministratore unico di Progeco – . Offrire strumenti concreti di sicurezza e benessere alle nostre collaboratrici significa tradurre i valori dell’azienda in azioni tangibili. Siamo orgogliosi dell’impegno dei nostri colleghi istruttori e della risposta positiva della comunità interna”. “Porteremo questa iniziativa anche negli altri Paesi in cui siamo presenti e stiamo crescendo, a partire dalla nostra importante sede di Dubai ed in Mozambico, dove la presenza di figure femminili è in costante aumento sia negli uffici sia nei cantieri”, aggiunge Massimo Bottoni, Global COO e Founder del Gruppo. Il percorso prevede moduli teorici e pratici, tra cui: posture difensive, de-escalation verbale, tecniche di liberazione da prese, difesa a terra e gestione di situazioni di emergenza. L’obiettivo è far sentire le partecipanti più sicure, consapevoli e in grado di affrontare situazioni rischiose. Oltre a rafforzare l’autonomia femminile, il progetto si allinea agli Obiettivi ONU 2030: promuove la salute e il benessere (SDG 3) e sostiene la parità di genere (SDG 5). Le previsioni indicano che oltre il 75% delle partecipanti percepirà un aumento della sicurezza personale, della cura aziendale verso il benessere e del senso di comunità interna. Con “Progeco Defense”, il Gruppo conferma la sua filosofia People First, investendo concretamente sul capitale umano e creando un ambiente di lavoro più sicuro, motivante e attento ai bisogni reali dei propri collaboratori.

