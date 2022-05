Progetto MA.R.E. Rilasciate 18 patenti professionali

Con il progetto gestito da Provincia di Livorno Sviluppo sono stati effettuati vari corsi per la preparazione al conseguimento delle patenti C, D, E e CQC merci e persone per favorire l’occupazione del territorio

Con il progetto Interreg Marittimo 2014-2020 MA.R.E, gestito da Provincia di Livorno Sviluppo, sono stati effettuati vari corsi per la preparazione al conseguimento delle patenti C, D, E e CQC merci e persone, per favorire l’occupazione del territorio. MA.R.E. “MArché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l’Emploi” infatti valorizza il potenziale dei territori costieri per rafforzare il mercato del lavoro regionale e transfrontaliero offrendo opportunità a giovani, studenti, lavoratori e disoccupati. I brevi percorsi formativi, inseriti nell’ambito delle azioni pilota del progetto, sono stati richiesti dalla parti sociali e dalle imprese del settore e hanno dato risposta ad una necessità diffusa del territorio, la ricerca di autisti qualificati per il trasporto di merci e passeggeri. In relazione a questi bisogni formativi Provincia di Livorno Sviluppo ha individuato un soggetto idoneo con procedure di evidenza pubblica, che ha preparato 18 allievi al conseguimento delle patenti. 9 hanno ottenuto la patente per il trasporto passeggeri e 9 quella per la conduzione di mezzi adibiti al trasporto merci (compresi autoarticolati). “Abbiamo rilevato che sul territorio soggetti pubblici e privati continuano a cercare autisti di mezzi e veicoli – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – per questo abbiamo attivato dei percorsi formativi che rispondessero alle necessità del mercato del lavoro e favorissero l’occupabilità delle persone”. Le imprese interessate possono rivolgersi a Provincia di Livorno Sviluppo chiamando il numero 0586 257240.