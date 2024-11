Pronta la nuova casa della colonia felina in porto

La gattara Maria Luisa Cartei: "Finalmente, me la voglio godere. Ora il trasferimento dei gatti, non sarà facile. Ringrazio per questo le dottoresse dell'ufficio animali del Comune, Carolina e Michela, il presidente dell'autorità portuale Guerrieri e l'ingegner Deri, il presidente di Porto Immobiliare Riposati, i ragazzi della Porto Livorno 2000"

“Finalmente la nuova casa. Ora me la voglio godere. Ringrazio per questo le dottoresse dell’ufficio animali del Comune, Carolina e Michela, il presidente dell’autorità portuale Guerrieri e l’ingegner Deri, il presidente di Porto Immobiliare Riposati, i ragazzi della Porto Livorno 2000″. A parlare è Maria Luisa Cartei, gattara da 30 anni, che ci ha aperto le porte della nuova struttura in via Donegani dove verrà trasferita la colonia felina del porto attualmente presente in un container attrezzato sotto al Silos Granario, collocazione però non più idonea poiché, come riportato in un comunicato stampa dell’11 settembre scorso, interessata da importanti lavori (oltre 50 milioni di fondi PNRR) nell’ambito del progetto di Cold ironing finalizzato all’elettrificazione delle banchine. Sarà Maria Luisa a gestirla come da anni a questa parte gestisce quella ai Vecchi Macelli e quella in Fortezza Vecchia. “La colonia qui in porto è formata da una ventina di gatti – spiega – non sarà facile catturarli per trasferirli in questo nuovo spazio ma sono sicura che qui si troveranno bene. Oltre ad aver allestito già il nuovo container, ho comprato anche tre cucce da cani dove potranno stare riuniti. Credo che nelle prossime settimane la nuova colonia potrà essere inaugurata”.

