Propeller Club, Maria Gloria Giani confermata nel comitato nazionale

Umberto Masucci confermato Presidente Nazionale del Propeller Italia per il triennio 2024-2027 e Maria Gloria Giani, Presidente del Propeller Club Port of Leghorn, confermata nel Comitato di Presidenza Nazionale con delega sul Mar Tirreno Occidentale. Queste le risultanze della XVIII Convention Nazionale dell’International Propeller Clubs che si è tenuta nei giorni scorsi a La Spezia, preceduta dall’incontro pubblico dal titolo “I nuovi orizzonti del Mediterraneo: i mercati del Nord Africa e del Middle East” le cui conclusioni sono state portate dal Vice Ministro Edoardo Rixi. Una grande soddisfazione, dunque, per l’imprenditrice livornese e per il club labronico. “Non posso che essere orgogliosa di questa conferma – commenta Maria Gloria Giani – che considero, non solo un riconoscimento personale ma un premio al lavoro portato avanti in questi anni da tutto il Propeller Club livornese che si è impegnato per tornare ad essere protagonista a livello nazionale con svariate iniziative tese a mettere al centro la portualità livornese e dell’Alto Tirreno in generale. Parliamo infatti di un sistema portuale fra i più importanti in Italia e nel Mediterraneo, che non può essere assente dal dibattito pubblico italiano e non può che avere alle sue spalle una comunità coesa e attenta: ecco, questi sono gli obiettivi che ci siamo posti come Propeller di Livorno e che porterò avanti anche a Roma”. Dopo il ciclo di incontri che ha avuto protagonisti esponenti di primo piano del cluster portuale e marittimo toscano e italiano e l’istituzione del premio “Propellerino dell’anno”, proprio giovedì prossimo prenderà il via la nuova iniziativa del Propeller di Livorno, ovvero l’Aperi-Propeller: l’appuntamento è alle 19 presso la Yacht Club di Livorno, con tema conduttore. “La nuova legge doganale italiana, un incontro per formarsi e per confrontarsi”, tematica di stretta attualità. Interverranno Pasquale Dioguardi, Former dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e l’avvocato Piero Bellante dello Studio Legale Bellante & La Lumia, introdotti dalla Presidente Maria Gloria Giani e dal Consigliere Luca Brandimarte; spazio anche a un momento conviviale con apericena. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni [email protected].

