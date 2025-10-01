Proposta di matrimonio alla Terrazza con arco e candele per Alice

Ringraziamo Alice e Ismaele per la disponibilità (ad ogni pallino grigio corrisponde una foto, scorretele verso destra)

"Quando la mia amica mi ha preso sottobraccio le persone presenti hanno iniziato a sorridermi. La lettera; l'anello; la musica; il tramonto: quante emozioni ho vissuto". La 23enne livornese racconta la sorpresa da favola organizzata dalla sorella Linda insieme al futuro marito

“E’ stata una serata incantevole. Come la sognavo. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente mia sorella Linda, l’ideatrice, mio cognato Federico per l’arco, Arianna e Giacomo, Francesca e Mattia. E un ringraziamento vorrei farlo anche al pubblico presente per la partecipazione”. A parlare è Alice, 23 anni, livornese, che ringraziamo per la disponibilità, protagonista sabato 27 settembre di una proposta di matrimonio da favola organizzata a sua insaputa alla Terrazza Mascagni dal suo Ismaele, 25 anni, di Milano: al tramonto a pochi passi dal mare, sotto ad un elegante arco bianco e rosa posizionato in fondo ad un corridoio di candele su un tappeto candido. La giovane è stata portata lì con una scusa: “Avevo creduto – racconta – di festeggiare, scattando alcune foto, l’anniversario di matrimonio della mia amica Arianna prima di andare a fare serata. Quando mi sono incamminata verso il mare l’altra mia amica, Francesca, mi ha preso sottobraccio e le persone presenti hanno iniziato a sorridermi. Non capivo cosa stesse succedendo… Ci sono cascata, lo ammetto”.

Ad attenderla in “punta” c’era il suo sogno diventato realtà. “Non mi ha detto mi vuoi sposare, capisce? Mi ha guardata e mi ha detto inginocchiandosi: vuoi diventare mia moglie? Poi la lettera; poi l’anello; poi la musica… Non c’ho capito più niente. Le emozioni sono state tantissime”. La sera, durante la cena con la famiglia, è stata lei a mettere l’anello al dito di Ismaele sigillando così una giornata indimenticabile curata da Linda in ogni minimo dettaglio: per superare la spalletta della Terrazza, Alice ha infatti trovato un panchettino posizionato a posta per lei. Alla fine la foto dell’allestimento è stata pubblicata da Livornogramm in un post che in poche ore ha raccolto migliaia di like.

