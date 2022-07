Proposta di matrimonio allo Chalet della Rotonda

Durante una pausa del concerto il cantante del gruppo La Ciurma ha invitato Daniele, barmam dello Chalet, a salire sul palco. "Se fossi il tuo fidanzato saresti da sposare" . Poi prende l'anello e si inginocchia davanti alla futura sposa Vanessa cameriera di sala

Proposta di matrimonio allo Chalet della Rotonda. Durante una pausa del concerto il cantante delle gruppo “Il Resto della Ciurma” ha invitato Daniele, barman e dipendente dello Chalet a salire sul palco. Daniele ha preso la parola ringraziando i presenti e tutti i colleghi per il lavoro svolto da chi sta in cucina fino a chi sta in sala chiamando poi sul palco la collega nonché fidanzata Vanessa. Tutta la scena è stata ripresa da un’altra collega evidentemente d’accordo con Daniele. È stato proprio lui che, dopo aver ringraziato la fidanzata Vanessa, e dopo aver detto se fossi il tuo fidanzato saresti da sposare ha portato la mano sinistra alla tasca posteriore dei pantaloni e inginocchiandosi le ha mostrato l’anello pronunciando la frase di rito mi vuoi sposare. Vanessa portandosi le mani al volto dalla gioia e sorpresa le è andata incontro abbracciandolo. Applausi scroscianti dal pubblico presente. Dopodiché Daniele l’ha sollevata da terra (l’ha presa in collo come si direbbe alla livornese) ed è proseguito l’applauso. “Ero totalmente ignara fino a quel momento – racconta Vanessa – quando l’ho visto sul palco ho ammoscato qualcosa poi quando mi sono avvicinata al palco e ho visto Ambra (una collega, ndr) piangere ho capito. Tremavo dall’emozione”.

“Aspettavo il momento giusto – ha spiegato Daniele – e alla fine mi sono deciso, si mi sono messo d’accordo con Il Resto della Ciurma. I colleghi lo sapevano. Grazie a tutti”.

