Proposta di matrimonio durante il concerto di Alfa

Matteo e Martina, che ringraziamo per la disponibilità

Vi presentiamo la coppia che per qualche minuto ha rubato la scena al Modigliani Forum: "Sono felicissima e devo ancora realizzare bene il tutto. E' stato un momento indimenticabile e totalmente inaspettato". Matteo si era accordato con lo staff dell’artista ed è stato proprio il cantante a dare il via al 28enne con un occhiolino

Una proposta di matrimonio da sogno e totalmente inaspettata. A raccontarla è Martina, 25 anni, livornese, impiegata in un’agenzia marittima, che durante il concerto di Alfa al Modigliani Forum sabato 8 novembre si è vista chiedere la mano dal compagno Matteo, 28 anni, livornese, musicista e insegnante di chitarra. “Stiamo insieme da otto anni – spiega la ragazza – e negli ultimi tempi facevamo battute sull’argomento. Più che altro io: “Allora, quando me lo chiedi?”. Sinceramente non avevo avuto alcun segnale che sarebbe successo davvero e per di più così. È stato bravissimo a sorprendermi. Non me lo aspettavo”. La proposta è arrivata durante la seconda strofa della canzone Il Filo Rosso. Matteo si era accordato con lo staff dell’artista ed è stato proprio lui a dare il via al 28enne con un occhiolino. “Quando ha preso l’anello sono scoppiata a piangere di gioia. Siamo stati inquadrati sul maxi schermo, poi dal palco si è avvicinato e ha detto: “Facciamo un applauso agli sposi”. Sono felicissima e devo ancora realizzare bene il tutto. Alfa è il nostro cantante preferito. E’ stato un momento indimenticabile”. Martina e Matteo hanno già le idee chiare: “Contiamo di convolare a nozze nel 2026”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©