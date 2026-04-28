Provincia, approvato il bilancio consuntivo 2025: avanzo destinato a scuole e strade

Conti in ordine per la Provincia: oltre 62 milioni di risultato di amministrazione e più risorse destinate a edilizia scolastica e viabilità. Scarpellini: “Collaborazione tra enti fondamentale per rispondere ai bisogni del territorio”

Il Consiglio Provinciale, convocato oggi a Palazzo Granducale, ha approvato il Bilancio consuntivo 2025, che ha ricevuto anche il parere positivo espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci.

“Un risultato – sottolinea la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini – che dà atto dell’attività svolta da tutti i Servizi dell’Ente che, pur nella esiguità delle risorse, hanno lavorato per dare risposte ai bisogni del territorio, in particolare, per la manutenzione dell’edilizia scolastica degli istituti superiori e la manutenzione del reticolo stradale provinciale. Un lavoro che l’Amministrazione porta avanti attraverso l’ascolto e il confronto continuo con i Comuni, che ringrazio per aver approvato il resoconto finanziario, esprimendo un parere favorevole unanime. Un giudizio positivo che testimonia lo spirito di collaborazione tra gli enti e la volontà di lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni, che non hanno colore politico ma sono essenziali per le nostre comunità”.

L’esercizio finanziario del 2025 si è chiuso con un risultato di amministrazione pari a 62.617.000 euro, registrando un lieve incremento delle entrate tributarie (Tefa, Ipt, e contributo assicurazione Rc Auto). Anche in questo anno circa il 40% delle entrate disponibili sono andate a coprire il contributo alle finanze dello Stato.

L’avanzo di amministrazione, pari a 2.438.000 euro, è stato quindi destinato alla copertura di spese per progetti relativi all’edilizia scolastica, in particolare il Pnrr, e agli interventi per le strade.

Sul piano operativo, gli interventi sulle scuole hanno riguardato, in buona parte, la manutenzione delle coperture e degli infissi e la sistemazione di facciate e intonaci.

Tra i principali interventi svolti: la sostituzione della guaina impermeabilizzante e il ripristino di intonaci delle officine del plesso dell’Ipsia Orlando, per 34.800 euro; la manutenzione della facciata della sede centrale dell’Isis Vespucci per 185.000 euro e l’intervento di consolidamento strutturale dell’Istituto Colombo in via San Gaetano, per 161.637 euro; alcuni interventi manutentivi al liceo Fermi di Cecina per complessivi 46.000 euro; i lavori di consolidamento strutturale alla sede dell’istituto Volta e di miglioramento sismico dei plessi Volta e Carducci, a Piombino, per oltre 106.000 euro; lavori agli infissi di Itc Cerboni e Isis Foresi, plesso del Grigolo e manutenzione delle coperture all’Isis foresi, plesso saluta Napoleone, per complessivi 50.000 euro.

Inoltre è proseguita l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e quella inerente il programma di monitoraggio sui ponti e viadotti.

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