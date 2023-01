Provincia, la presidente Scarpellini traccia le linee di mandato. “Le scuole la nostra priorità”

Edilizia scolastica, strade e viabilità, obiettivi del Servizio associato politiche europee, reti scolastiche e pari opportunità per un totale di oltre 16 milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr

di Giulia Bellaveglia

“La Provincia è stata oggetto di un cambiamento che non le consente di svolgere il ruolo principale per il quale è nata, ovvero armonizzare le esigenze territoriali, che non significa creare un semplice puzzle tra Comuni, ma ragionare su una condivisione solidaristica di risorse che non sono infinite”. Le idee di Sandra Scarpellini, di recente eletta presidente della Provincia di Livorno e già sindaca di Castagneto Carducci, sono chiare. Nonostante le difficoltà incontrate però, Scarpellini è comunque riuscita in pochi mesi – da novembre 2022 – a portare avanti i progetti dell’ente, ottenendo ben oltre 16 milioni di euro dai fondi targati Pnrr, dedicati in gran parte all’edilizia scolastica. “Le scuole sono una delle nostre linee di azione principale – prosegue – Strutture vetuste che in realtà avrebbero bisogno di interventi plurimi, vari e che potessero uscire dai binari specifici di queste opportunità. Le azioni che metteremo in pratica vanno comunque a migliorare o a dare una svolta a tante problematiche, anche se non le risolvono a tutto tondo. Interventi che devono essere tempestivi, non si può pensare che i ragazzi stiano in classe con il giacchetto”. Strade e viabilità, obiettivi del Servizio associato politiche europee, reti scolastiche e pari opportunità, gli altri punti in programma. Accanto a lei ci sono Vittoriano Di Tommaso, responsabile servizio tutela ed efficientamento del patrimonio e del territorio e il responsabile investimenti Simone Lubrano, il quale, fa il punto sulle tempistiche. “I progetti sono sicuri – spiega – e già in fase avanzata. Entro il 15 settembre è prevista l’aggiudicazione dei lavori, ovvero l’individuazione dell’ente che materialmente li svolgerà, mentre il 31 marzo 2026 è la data ultima per la conclusione del cantiere”.

Come da regolamento, il mandato di Scarpellini terminerà a giugno 2024, in concomitanza con la fine del mandato di sindaca. “Il mio è un incarico brevissimo – conclude la presidente – Ho a disposizione un anno e mezzo circa, che cercherò di utilizzare nel migliore dei modi provando a ripristinare quelle che da sempre sono state le funzioni vere e proprie della Provincia”.

Condividi: