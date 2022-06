Pubblica Assistenza di Collesalvetti, via al corso per soccorritori “Livello Base”

La Pubblica Assistenza di Collesalvetti organizza un corso Livello Base per operatori soccorritori sanitari sulle ambulanze, comprensivo di corso per un corretto utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno).

La durata del corso è di complessive 25 ore, suddivise in 7 lezioni serali (compresi eventuali recuperi) di teoria e pratica.

Inizio corso venerdì 17 giugno alle 21. Il corso si svolgerà in via Roma 320 a Collesalvetti nei locali della sede della Pubblica Assistenza.

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di idoneità, valido ai sensi della Legge Regione Toscana n. 83/2019.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la sede della Pubblica Assistenza, via Roma 320 – Collesalvetti, oppure al numero 0586-962716, o inviare e-mail a [email protected].

