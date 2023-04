Pulita dai ragazzi del torneo del Mecio la spiaggia della Vela

La foto di gruppo con lo striscione "Il rispetto non costa niente. Il mare e le spiagge sono della gente"

Domenica 2 aprile la prima giornata di Spiagge Pulite, iniziativa organizzata dai ragazzi del torneo del Mecio che il 7 maggio saranno alla spiaggia dei Tre Ponti insieme a Sons of Ocean. "Cerchiamo di dare una mano alla nostra città"

“Cerchiamo di dare una mano alla nostra città cercando al contempo di insegnare a qualche ragazzo cosa vuol dire stare al mondo a livello sociale”. Sono molto soddisfatti di com’è andata la prima iniziativa di Spiagge Pulite i ragazzi del torneo del Mecio che domenica 2 aprile hanno pulito la spiaggia della Vela, accanto ai Bagni Fiume. “Per essere stata la prima uscita non eravamo pochi, circa 35 persone – commentano – abbiamo raccolto di tutto, purtroppo: mozziconi, plastiche di ogni tipo, e legname vario. L’attrezzatura? Tutto autofinanziato”. Alla fine foto di gruppo con lo striscione “Il rispetto non costa niente. Il mare e le spiagge sono della gente”. I ragazzi del torneo del Mecio ripeteranno questa giornata di pulizia ogni 2-3 settimane e il 7 maggio puliranno la spiaggia dei Tre Ponti insieme a Sons of Ocean.

