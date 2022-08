Pulita la scogliera al Moletto Nazario Sauro

Guanti, sacchi e pinzone i volontari hanno tirato su persino il galleggiante di uno sciacquone e una radiolina, il Glutton di Aamps aspira tutta la banchina. Alla fine merenda offerta dal Circolo Nautico Livorno. Mercoledì 31 pulizia straordinaria del Moletto di Antignano, Aamps e associazioni invitano i cittadini a partecipare

Se da una parte non fa quasi più “notizia”, purtroppo, la bottiglia di vetro abbandonata, dall’altra lo sconcerto resta sempre tanto di fronte a quanti rifiuti vengono abbandonati in un luogo di tutti come la scogliera del Moletto Nazario Sauro dove la mattina del 29 agosto Aamps e Comune in collaborazione con le associazioni Reset, Plastic Free e Acchiapparifiuti (tra le associazioni in prima linea per il decoro della città anche Son’s of the ocean) è stata realizzata una pulizia straordinaria. Guanti, sacchi e pinzone i volontari hanno tirato su un po’ di tutto: la “classica” bottiglia di birra in vetro (a decine). E ancora lattine, polistirolo, pacchetti di sigarette, bicchierini di plastica, legno e persino il galleggiante di uno sciacquone, una radiolina, una giacca e ciabatte. Presenti Silvia e Francesco di Plastic Free, David, Giuseppe Pera e Emiliano Rossini rispettivamente presidente e vice presidente di Reset, la giovane Nina sempre di Reset, Sergio Giovannini presidente di Acchiapparifiuti. Aamps ha coordinato la pulizia e con un Glutton ha aspirato tutto il moletto ripulendolo da mozziconi di sigarette e cartacce. Al termine il Circolo Nautico Livorno ha offerto spontaneamente a tutti i presenti una sostanziosa merenda. Tutti i rifiuti raccolti sono stati inseriti all’interno dei sacchi che Aamps ha provveduto a portare via per lo smaltimento. Ma non è finita qui: resta in calendario la terza e ultima pulizia straordinaria. Quella al Moletto di Antignano mercoledì 31 agosto. I cittadini eventualmente interessati a partecipare potranno presentarsi ad inizio attività per ritirare i guanti e i sacchi da utilizzare durante la raccolta dei rifiuti. Venerdì 26 agosto la pulizia straordinaria è stata effettuata al Moletto di Ardenza.

