Pulita la vasca di Villa Mimbelli, all’interno immessi abusivamente pesci e tartarughe

Foto inviate dal Comune

Il Comune prega ancora una volta i cittadini di non immettere pesci o tartarughe nella vasca per non danneggiare l’equilibrio. Reimmessi i pesci “titolari”

Nell’ambito del servizio di mantenimento e gestione delle fontane cittadine il 16 settembre è terminata la pulizia programmata – manutenzione ordinaria – della fontana di Villa Mimbelli. La pulizia viene di norma eseguita dal Comune una volta al mese. Le operazioni hanno previsto lo svuotamento completo della vasca, con il ritrovamento di numerosi nuovi pesci rossi (circa una cinquantina) e alcune tartarughe, introdotti abusivamente. Successivamente si è provveduto alla pulizia del fondo alla rimozione dei sassi ed altri oggetti che vengono buttati nella vasca stessa ed infine è stata riempita nuovamente la stessa vasca e reimmessi i pesci “titolari”. Il Comune prega ancora una volta i cittadini di non immettere pesci o tartarughe nella vasca, per non danneggiare l’equilibrio che deve essere mantenuto all’interno della stessa e non costringere gli animali a vivere in un habitat poco confacente che può portarli velocemente alla morte.

