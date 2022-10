Pulizia caditoie, in una strada imbrattati i cartelli di divieto di sosta

Nella foto il cartello di divieto di sosta imbrattato di vernice rossa

L’Amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini e rinnova l’invito ai cittadini a spostare per tempo le auto parcheggiate nelle vie interessate

Sono partiti a inizio settimana gli annunciati interventi di pulizia e manutenzione di caditoie e collettori stradali che interesseranno, da qui alle prossime settimane, una serie di vie cittadine (Corazzi, Bois, Cecioni, Ambrogiana, Ebat, Del Fantasia, Rosa del Tirreno, Fioravanti, Pirandello, Adriano Lemmi, Brigata Garibaldi). L’Amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini a spostare per tempo le auto parcheggiate nelle vie interessate, segnalate da cartelli stradali di divieto di sosta appositamente installati. “Purtroppo, troppi veicoli vengono lasciati a intralciare i lavori, malgrado lo spirito collaborativo dei tecnici della ditta e del Comune, che spesso vanno anche a suonare ai campanelli dei condomini”. In una strada della zona Fabbricotti il 20 ottobre i cartelli di divieto di sosta sono stati addirittura imbrattati di vernice rossa rendendoli illeggibili, e provocando di fatto il rinvio delle operazioni. È bene ricordare che la pulizia delle caditoie è fondamentale per garantire il corretto smaltimento delle acque reflue e prevenire gravi allagamenti in caso di forti piogge.

