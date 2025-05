Pulizia dei marciapiedi e delle aree pedonali: arriva la “Glutton”

Si chiama “Glutton” perché è… ghiotta! Di cosa? Piccoli rifiuti troppo spesso lasciati a terra, come i mozziconi di sigaretta, le cartacce, le lattine, i brick per le bevande e perfino le deiezioni canine. Stiamo parlando del nuovo mezzo elettrico di cui si è appena dotata AAMPS/Retiambiente e che, sperimentalmente, sarà operativo a partire da oggi in centro, comprendendo la pavimentazione dei portici di via Grande, e nei viali a mare.

Con un tubo flessibile dal diametro di 125 mm. è in grado di aspirare i rifiuti con rapidità ed efficienza scovandoli anche in angoli dei marciapiedi e del manto stradale talvolta difficili da raggiungere. Facile da manovrare, estremamente leggero e silenzioso ha il supporto di un bidone carrellato, una scopa con paletta, una pinza e perfino una lancia per il getto di acqua con sanificante da utilizzare in presenza di minzioni alle colonne, ai pali e sui muri.

“Vantiamo zone della città estremamente belle e curate – commenta Giovanna Cepparello, assessora alla Gestione dei rifiuti e igiene ambientale – che, ancora troppo spesso, sono oggetto di abbandoni di rifiuti che deturpano strade e piazze. Gli Operatori di Quartiere di AAMPS/Retiambiente fanno un lavoro eccellente nel mantenere e ripristinare le migliori condizioni di decoro ma è il cittadino che deve fare il salto di qualità non gettando i rifiuti a terra e non utilizzando i cestini getta-carte per disfarsi di materiali che dovrebbero, invece, essere regolarmente conferiti avvalendosi dell’ordinario servizio di raccolta porta a porta e dei contenitori stradali a disposizione di chi abita nelle aree Pentagono e Centro allargato. Con gli Ispettori Ambientali a supporto della Polizia Municipale spingeremo ancora di più senza fare alcuno sconto ai trasgressori delle normative in materia ambientale”.

“Appena insediato – afferma Aldo Iacomelli, neo Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente – ho aperto dei focus operativi interni per entrare nel merito delle criticità presenti sul territorio e trovare soluzioni confacenti ad una resa dei servizi ancora più performanti rispetto a quella già registrata. Abbiamo donne e uomini con competenze professionali di assoluto livello e, quindi, siamo nelle condizioni di individuare migliorie ai servizi offerti alla cittadinanza sempre con uno sguardo attento ai conti dell’azienda. Siamo comunque già all’opera anche per produrre una campagna di comunicazione che interesserà tutti i quartieri di Livorno per contribuire significativamente a sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti, al corretto conferimento dei materiali, alla raccolta differenziata e, soprattutto, a rispettare e avere cura del bene pubblico e di tutta la nostra città. In questo percorso coinvolgeremo tutti i Consigli di Zona locali”.

