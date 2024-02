Pulizia di carnevale lungo la Panoramica

Organizzato dalla Fortullino Runner, l'evento ha visto le 45 persone tra adulti e bambini rimuovere, scavare, scovare e raccogliere: “liberiamo il bosco, da maschere che non ha scelto” è stato il motto. Aamps è poi intervenuta con un proprio mezzo per la raccolta dei rifiuti debitamente organizzati a bordo strada

Domenica 18 febbraio in 45 persone, tra adulti e bambini, si sono impegnati a rimuovere rifiuti abbandonati lungo la zona della Panoramica; nello specifico viale del Tirreno. L’evento è stato organizzato dalla associazione Fortullino Runner A.S.D con il patrocinio del Comune di Livorno e in collaborazione con Aamps che è intervenuta con un proprio mezzo per la raccolta dei rifiuti debitamente organizzati a bordo strada. Dopo un primo briefing iniziale nel quale sono stati illustrati tutti i dettagli della giornata, l’operazione ha avuto inizio e per circa due ore i partecipanti si sono dedicati esclusivamente a rimuovere, scavare, raccogliere, scovare tutto quello che nel bosco proprio non ci dovrebbe stare: “liberiamo il bosco, da maschere che non ha scelto” è stato il motto che ha accompagnato durante questa originale giornata carnevalesca. Un ringraziamento caloroso al Gruppo Scout Livorno 3° per il fondamentale aiuto che ha dato durante tutta l’attività. Purtroppo c’è ancora tanto da fare in questa zona. Torneremo sicuramente!

Condividi:

Riproduzione riservata ©