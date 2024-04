Pulizia intorno al Faro in vista dell’apertura per la Settimana Velica Internazionale

Il Mondo dei Fari, Reset e Acchiapparifiuti, con il parere favorevole del Comando Zona Fari di Spezia e dei Cantieri Azimut Benetti, hanno unito le forze per ripulire l'area circostante il Faro dove erano presenti i rifiuti portati dalle recenti mareggiate in vista dell'apertura del 26, 27 e 28 aprile

Martedì 23 aprile un gesto di solidarietà e impegno ha “illuminato” la costa di Livorno, con le associazioni “Il Mondo dei Fari”, “Reset” e “Acchiapparifiuti” che, con il parere favorevole del Comando Zona Fari di Spezia e dei Cantieri Azimut Benetti, hanno unito le forze per ripulire l’area circostante il Faro di Livorno, inondato di rifiuti dalle recenti mareggiate. Bottiglie, polistirolo, plastica, cime e legno: questi erano solo alcuni dei rifiuti che i volontari provenienti dalle suddette associazioni hanno raccolto con passione e determinazione, con l’obiettivo di preparare al meglio il faro per l’apertura al pubblico durante la Settimana Velica Internazionale, prevista per i giorni 26, 27 e 28 aprile.

Più di 20 volontari si sono dedicati anima e cuore alla pulizia dell’area, dimostrando che l’unione nel volontariato può portare a risultati straordinari per la comunità e per i beni comuni. Grazie al loro impegno, oltre 10 sacchi industriali di materiale sono stati rimossi, restituendo all’ambiente intorno al Faro di Livorno la sua bellezza originaria. Le aiuole del faro sono ora pulite, in fiore e pronte ad accogliere i visitatori durante l’evento velico più importante dell’anno, offrendo loro non solo uno spettacolo marino mozzafiato, ma anche un ambiente sicuro e curato, testimone dell’amore e della dedizione dei volontari per la propria città e per l’ambiente circostante. In un mondo sempre più consapevole dell’importanza della sostenibilità e della protezione dell’ambiente, le azioni di volontariato come questa dimostrano che ogni piccolo gesto conta e può fare la differenza. Grazie al lavoro dei volontari e del personale della MMI, il Faro di Livorno si prepara ad accogliere con un recuperato splendore i visitatori offrendo loro non solo un’esperienza memorabile, ma anche un messaggio di speranza e di impegno per un futuro più pulito e sostenibile. Le visite al faro sono prenotabili al link: https://farodilivorno_SVI2024_biglietti.eventbrite.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©