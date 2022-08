Pulizie straordinarie ai moletti di Ardenza, Nazario Sauro e Antignano

La decisione di realizzare queste pulizie straordinarie si pone infatti l’obiettivo di sensibilizzare i frequentatori e i cittadini al rispetto dell’ambiente, al mantenimento del decoro urbano e, allo stesso tempo, contribuire a garantire le migliori condizioni di pulizia di tutto il litorale livornese

Brick in plastica, imballaggi in vetro, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, contenitori per cibo in carta-cartone. Sono le principali tipologie di rifiuti che, ancora con troppa frequenza, si trovano abbandonati in prossimità dei moletti di Ardenza, Nazario Sauro e Antignano. Una cattiva abitudine che l’ufficio Ambiente del Comune di Livorno ed Aamps vogliono contrastare con forza avvalendosi del supporto dei volontari delle associazioni Reset, Son’s of the ocean, Plastic Free e Acchiapparifiuti, anch’esse in prima linea per garantire il decoro dei luoghi più belli e suggestivi della città.

La decisione di realizzare queste pulizie straordinarie si pone infatti l’obiettivo di sensibilizzare i frequentatori e i cittadini al rispetto dell’ambiente, al mantenimento del decoro urbano e, allo stesso tempo, contribuire a garantire le migliori condizioni di pulizia di tutto il litorale livornese.

“In questi giorni – spiega l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello – abbiamo registrato numerose segnalazioni al servizio SegnalaLi e al numero verde di Aaamps da parte di cittadini che hanno individuato quantitativi significativi di piccoli rifiuti sparsi sia all’interno dei moletti sia nelle aree circostanti, con particolare riferimento alle aiuole a verde pubblico. Ciò nonostante tali aree siano pulite tutte le mattine dai netturbini nonché presidiate dalle associazioni che gestiscono i moletti stessi. Non siamo disposti a tollerare tali condizioni. Per questo motivo le nostre azioni vedranno sempre la presenza anche degli ispettori ambientali, sia per stigmatizzare i comportamenti scorretti sia per sensibilizzare i cittadini al decoro urbano e al rispetto dell’ambiente”.

Ecco il calendario delle pulizie straordinarie programmate:

Moletto di Ardenza: venerdì 26/08/2022, dalle ore 9.00 alle 12.00

Moletto Nazario Sauro: lunedì 29/08/2002, dalle ore 9.00 alle 12.00

Moletto di Antignano: mercoledì 31/08/2022, dalle ore 9.00 alle 12.00

I cittadini eventualmente interessati a partecipare potranno presentarsi ad inizio attività per ritirare i guanti e i sacchi da utilizzare durante la raccolta dei rifiuti.

Per info/segnalazioni: numero verde 800-031266 (da rete fissa); tel. 0586416350 (da rete mobile); [email protected]; [email protected]; pagina facebook (Aamps Livorno).

Condividi: