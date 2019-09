Puntine da disegno sparse nel verde: chiusa per ore Villa Maria

L'area è stata bonificata da Aamps e dall'Ufficio Verde del Comune di Livorno. Si indaga sull'autore del gesto sconsiderato

La mattina di sabato 21 settembre il Comune è stato costretto a chiudere d’urgenza per alcune ore il parco di Villa Maria (in foto). Sono state trovate, infatti, numerosissime puntine da disegno con la punta rivolta verso l’alto. La segnalazione è arrivata da alcuni proprietari di cani.

Un pericolo soprattutto per i “quattro zampe” che vengono portati a spasso nel giardino (probabilmente proprio i destinatari dell’insano gesto), ma anche per i bambini che frequentano l’area giochi, che possono cadervi sopra o ingerirle.

Del fatto si sono interessate la vice sindaco Monica Mannucci e l’assessore Barbara Bonciani. E’ intervenuta la polizia municipale che ha avvisato l’Ufficio Verde e Aamps per la pulizia. Ma il problema è talmente esteso che non è bastata una pulizia ordinaria. Da un primo controllo infatti le puntine sono state trovate in più zone del giardino pubblico. E’ stata pertanto allertata anche la Protezione Civile che ha deciso per la chiusura del parco per alcune ore in attesa di una bonifica generale.

“E’ stato necessario fare un sopralluogo approfondito dell’intero parco – spiega l’assessore Bonciani – e la cosa ha necessitato di alcune ore perché l’area è grande e per scrupolo è stato esaminato ogni minimo angolo. E’ stata trovata una quantità enorme di puntine da disegno, una cosa da lasciare sbalorditi”.

“Il Comune si scusa per il disagio che la chiusura ha comportato ai cittadini per alcune ore. Purtroppo non era possibile fare altrimenti – chiarisce la vice sindaco Mannucci – perché è stato realmente un problema di pubblica incolumità. E’ stata fatta denuncia verso ignoti. La polizia giudiziaria sta indagando e ci auguriamo che venga individuato l’autore del gesto. E soprattutto ci auguriamo che questa persona si renda conto della gravità di quello che ha fatto, che è intollerabile in una società civile, e non lo ripeta”.