QMbac, giovedì 9 presentazione finale del progetto Quality Made Business Acceleration

Appuntamento nell'Auditorium Giorgio Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Il progetto ha avuto lo scopo di certificare imprese della filiera turistica accomunate dai principi di sostenibilità e di identità con il marchio Quality Made Travel different

Giovedì 9 giugno dalle 9, nell’Auditorium Giorgio Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si terrà l’evento conclusivo del progetto Interreg Marittimo Italia/Francia QMbac – Quality made Buisness Acceleration di cui Cooperativa Itinera è capofila. Il progetto ha avuto lo scopo di certificare imprese della filiera turistica accomunate dai principi di sostenibilità e di identità con il marchio Quality Made Travel different e di creare una comunità di operatori che propongono un tipo di turismo lento, alla scoperta dei territori e delle comunità locali. Attraverso Quality Made, inteso come marchio identitario, i territori fra Italia e Francia, le imprese, e le loro offerte turistiche si andranno a posizionare sul mercato come un unicum turistico. Il marchio, con il suo disciplinare, è frutto del progetto Interreg Marittimo S.MAR.T.I.C.. Parallelamente a QMbac, il progetto T.R.I.S. ha fatto propria la filosofia QM certificando 45 imprese. Le esperienze di viaggio Quality Made sono state create, quindi, attraverso la combinazione delle offerte culturali e turistiche delle 123 imprese, frutto della consulenza e certificazione dei tre progetti.

La giornata ha lo scopo di raccontare le fasi del progetto e le sue realizzazioni e di presentare i prodotti di comunicazione e promozione del marchio Quality Made e delle esperienze turistiche, frutto della relazione fra le imprese certificate. In particolare saranno presentati: l’offerta turistica Quality Made, chiaramente espressa nel Pay Off del brand a Travel different, in cui è proprio il viaggio è centrale, e il “different” esprime i temi dell’esperienza e della scoperta dell’identità dei luoghi e delle comunità; il portale e-commerce, che consentirà di scoprire le proposte delle singole imprese QM e di acquistare percorsi turistici, dalla singola esperienza a un programma turistico organico di tre giorni; lo spot promozionale, realizzato in modalità innovativa. L’evento è promosso e organizzato da Cooperativa Itinera, saranno presenti i partner del progetto QMbac, i consulenti e i collaboratori. Apriranno l’evento i saluti dell’Autorità di Gestione PC INTERREG Italia-Francia Marittimo e del Comune di Livorno.

PROGRAMMA

h 9.00 PROIEZIONE DELLO SPOT QM

h 9.15 SALUTI ISTITUZIONALI

h 9.30 APERTURA DEI LAVORI

Laura Giuliano, Cooperativa Itinera, Capofila di progetto

Antonella Donadio, Camera di Commercio Italiana a Marsiglia, Partner del progettoh 10.15

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: DA SMARTIC A QMBAC

Gabriele Benucci, direttore dei progetti S.MAR.T.I.C. e QMbac

h 10.30 IL MANIFESTO E IL MARCHIO QM TRAVEL DIFFERENT

Roberta Milano, Consulente e Docente Universitaria settore turismo

h 11.00 LE 12 IMPRESE QMBAC: CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE

Fabio Baglioni, Studio Baglioni e Poponcini

h 11.15 LA QM COMMUNITY

Simone Mariani, E-movement srl

h 11.30 LE ESPERIENZE DI VIAGGIO QM

Veronica Littardi, Cooperativa Dafne, Partner del progetto

h 12.00 IL PORTALE E-COMMERCE

Luciano Zangari, Uniqo Design Web

h 12.15 LA PAROLA ALLE IMPRESE

Le imprese Quality Made si presentano

h 13.00 SALUTI E CONCLUSIONI

coordina l’incontro Valentina La Salvia, Cooperativa Itinera

h 13.30 LIGHT LUNCH NEL PARCO DEL MUSEO

h 14.00 VISITA GUIDATA Orto Botanico – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

IL PROGETTO

QUALITY MADE – UN MARCHIO PER UNA COMUNITA’ DI IMPRESE

QMbac, acronimo di Quality Made Business Acceleration, è nato come capitalizzazione del progetto S.MAR.T.I.C. – Sviluppo Marchio Territoriale di Identità Culturale – con cui è stato definito il disciplinare del marchio e attribuito a 73 imprese, QMbac ha individuato altre 12 aziende nella stessa area di cooperazione Interreg per accompagnarle in un percorso di rafforzamento del proprio business, attraverso l’acquisizione di strumenti di marketing e l’ingresso nella comunità Quality Made. Oltre ad aver ricoperto questa funzione, il progetto ha rappresentato uno strumento di evoluzione delle strategie di promozione e riconoscibilità del marchio e di creazione di pacchetti turistici comuni alle aziende dei progetti S.MAR.T.I.C., QMbac e T.R.I.S., terzo progetto Interreg che ha fatto propria la filosofia Quality Made e attribuito il marchio alle sue 45 imprese. QMBAC – UN PROGETTO IN CINQUE FASI Il progetto ha un valore complessivo di 635.034,46 euro cofinanziati per 539.779,30 euro dal Programma Interreg. Esso ha lo scopo di promuovere l’area di cooperazione del “Marittimo” e in particolare la competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle filiere blu e verde. QMbac è un progetto biennale che ha avuto come obiettivo generale l’incubazione di 12 neoimprese (costituite tra 0 e 2 anni) della filiera turistica identitaria attraverso l’erogazione di servizi consulenziali per l’accelerazione commerciale e il posizionamento sul mercato. Il progetto QM bac ha avuto cinque componenti di attuazione: T1 · Individuazione, per mezzo di un bando di selezione, delle 12 imprese per le quali definire altrettanti business plan e a cui attribuire il marchio Quality Made T2 · Realizzazione di azioni di confronto tra imprese già certificate e le 12 QMbac, con la creazione di una rete complessiva T3 · Accompagnamento alla certificazione e attribuzione del marchio Quality Made alle 12 imprese T4 · Creazione di pacchetti turistici basati su offerta identitaria, esperienziale e sostenibile T5 · Potenziamento della comunicazione e del marketing finalizzato all’affermazione e visibilità delle imprese certificate sui mercati locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale I

PARTNER DI PROGETTO: Itinera Progetti e Ricerche (capofila), Agorà Sardegna, CCIFM, Consorzio Pegaso, Cooperativa Dafne, Sud Concept.

web: http://interreg-maritime.eu/web/qm-bac

social: fb e instagram @qualitymade.eu

Condividi: