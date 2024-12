Qualità della vita, Livorno sale di 4 posizioni: è al 62° posto. Salvetti: “Va tutto… meglio”

La nostra provincia scala quattro posizioni rispetto alla graduatoria stilata dal quotidiano economico nel 2023. Segno "+" per i settori di ricchezza e consumi, ambiente e servizi, giustizi e sicurezza e demografia e società. Segno "-" per cultura e tempo libero, affari e lavoro. Salvetti: ""Anche questo dato è positivo, cosi come lo era stato quello di Legambiente qualche settimana fa: per la prima volta tra le 30 migliori città sul fronte ambientale"

Come ogni fine anno arriva puntuale la classifica della Qualità della Vita de “Il Sole 24 Ore”, il quotidiano economico di riferimento (clicca qui per consultarla). Graduatoria puntualmente redatta dalla redazione del giornale milanese a cura dei giornalisti Michela Finizio, Giacomo Bagnasco e Marta Casadei.

In questo speciale ranking che prende in considerazione sei macro indicatori: ricchezza e consumi;

affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero, la nostra provincia si classifica al 62° posto salendo di quattro gradini rispetto alla classifica del 2023 (clicca qui per consultare la specifica riguardante la provincia di Livorno).

Tra i valori di riferimento ricchezza e consumi la nostra provincia sale al 50° posto con una variazione di +6 rispetto al 2023, male invece affari e lavoro dove Livorno sprofonda al 99° posto perdendo 20 posti in classifica, sale giustizia e sicurezza con un +10 (88° posto totale), in salita anche la graduatoria di demografia e società (67° posto con un +14 rispetto al 2023). Posizione di tutto rispetto per ambiente e servizi dove si tocca la 38esima posizione con un balzo di 9 posti. Infine flessione per quanto riguarda il nostro “piatto forte”, cultura e tempo libero dove la nostra provincia perde 26 piazze arrivando al 42esimo posto.

Il commento del sindaco di Livorno, Luca Salvetti – “Anche questo dato è positivo, cosi come lo era stato quello di Legambiente qualche settimana fa: per la prima volta tra le 30 migliori città sul fronte ambientale. Stiamo parlando di una graduatoria provinciale e la crescita per Livorno è indubbiamente positiva, anche se io sono convinto che le difficoltà di Piombino e dell’Isola d’Elba abbiano addirittura frenato il dato di crescita del capoluogo. Felice per il segno più nel settore Ricchezza e consumi (+6 posizioni), in quello sull’andamento demografico (+14 posizioni). Mi fa piacere però il risultato per quanto riguarda ambiente e servizi (+9 posizioni) e per quanto riguarda il tema sicurezza di cui si era sempre dibattuto (+10 posizione). Insomma Livorno continua il suo percorso che certo non viene descritto totalmente da queste graduatorie che comunque rappresentano un trend. Siamo di fronte alla conferma che non ci ostiniamo a dire va tutto bene ma semplicemente che va tutto meglio“.

