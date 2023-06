Qualità dell’aria, Arpat avvia tre campagne con il laboratorio mobile

Convenzione tra Comune e Arpat per tre campagne di rilevamento in tre diverse postazioni di campionamento: piazza Grande, oiazza Cavour e zona via della Cinta Esterna

Nella giornata del 1 giugno l’autolaboratorio per il monitoraggio della qualità dell’aria è stato posizionato in piazza Grande, accanto alla facciata del Duomo, per la prima campagna di rilevamento della qualità dell’aria a cui seguiranno campagne in altre due diverse postazioni di campionamento in altre aree pubbliche della città. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’Amministrazione Comunale e all’Agenzia da parte di cittadini in merito alle maleodoranze attribuite ai fumi emessi dalle navi presenti nel porto di Livorno e quindi ai potenziali effetti di tali emissioni sulla qualità dell’aria, il Comune di Livorno e ARPAT hanno stipulato una specifica convenzione (Delibera di Giunta n. 155 del 14 marzo 2023) che prevede campagne di rilevamento della qualità dell’aria in tre diverse postazioni non distanti dall’interfaccia porto-città. Per l’effettuazione delle campagne indicative verrà utilizzato un laboratorio mobile dell’Agenzia equipaggiato per analizzare i seguenti parametri: Particolato PM10 , PM2,5, Ossidi di Azoto, Monossido di Carbonio, Biossido di zolfo, Benzene. Il laboratorio ruoterà fra le tre postazioni scelte, prevedendo 20 giorni di acquisizione dati a stagione per ogni postazione, a partire da giugno 2023 fino a maggio 2024, per un totale di 240 giorni totali di monitoraggio. L’effettuazione di campagne indicative, come previsto dalla vigente normativa in materia di qualità dell’aria (DLgs 155/2010 e smi), permette di valutare il rispetto dei valori limite per ciascuno degli inquinanti monitorati.

Questo specifico monitoraggio della qualità dell’aria si aggiunge alla quotidiana attività che viene effettuata attraverso le tre stazioni fisse della Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ubicate nel Comune di Livorno che misurano le concentrazioni degli inquinanti con dati pubblicati giornalmente sul bollettino qualità aria. La scelta dei siti di monitoraggio, tra gli otto possibili siti individuati dal Comune di Livorno all’interfaccia porto-città, è stata effettuata sulla base della rispondenza ai requisiti tecnici di microlocalizzazione definiti dal D.Lgs 155/10, valutata da ARPAT con sopralluogo presso le postazioni, e delle specifiche tecniche e logistiche, tra cui la fornitura elettrica pari ad almeno 4,5 kW necessaria per l’alimentazione del mezzo mobile di monitoraggio. I requisiti di microlocalizzazione valutati in fase di sopralluogo in funzione della finalità delle campagne di monitoraggio sono stati, ad esempio, la distanza della postazione di monitoraggio da edifici, alberi e altri ostacoli che deve essere di alcuni metri e la distanza da fonti dirette come ad esempio il traffico urbano. Sulla base di tali valutazioni, gli unici siti in cui è possibile effettuare le campagne con l’autolaboratorio sono risultati: piazza Grande, piazza Cavour e zona via della Cinta Esterna. I dati relativi agli inquinanti gassosi saranno disponibili in real time, sul sito di ARPAT dalla prossima settimana, selezionando la postazione di Livorno piazza Grande e successivamente Livorno Piazza Cavour e Livorno Mercatino Americano. Nella giornata lavorativa successiva tutti i dati saranno oggetto di validazione da parte di ARPAT per la pubblicazione dell’indicatore sul bollettino giornaliero. I dati degli indicatori giornalieri, come ad esempio le medie giornaliere delle polveri, sono invece disponibili dopo validazione il giorno lavorativo successivo alla misurazione.

