Qualità delle acque depurate, Asa conquista il secondo posto nazionale

Il Consiglio di Gestione: "Questo importante risultato è il frutto del lavoro, della professionalità e dell’impegno di tutti i dipendenti. Continueremo a lavorare con la massima professionalità e trasparenza per offrire soluzioni sempre più innovative e di qualità"

Importante traguardo raggiunto da Asa. L’ing. Attilio Ferrari, responsabile del Settore Regolazione di Asa, ha ritirato per conto dell’azienda il secondo premio a livello nazionale durante un evento organizzato il 17 luglio da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a Milano, relativo al macro indicatore M6 che valuta la qualità delle acque depurate. Nello specifico, il premio ricevuto riguarda le gestioni che hanno conseguito i miglioramenti più ampi rispetto agli obiettivi fissati. “Questo importante risultato è il frutto del lavoro, della professionalità e dell’impegno di tutti i dipendenti – commenta il Consiglio di Gestione – Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Ambiente, all’Area Progettazione, al Settore Elettrico ed Elettronico, al Laboratorio Analisi e, in modo speciale, al Settore Depurazione che con il prezioso contributo dello Staff Depurazione sotto la guida del dirigente Marco Mori ha saputo affrontare con competenza un contesto territoriale e impiantistico particolarmente complesso e sfidante. Da sottolineare anche che nel 2024, il 61% dei reflui depurati risultava teoricamente idoneo al riutilizzo, in conformità ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE, rappresentando così un elemento di grande pregio. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e l’azienda continuerà a lavorare con la massima professionalità e trasparenza per offrire soluzioni sempre più innovative e di qualità”.

