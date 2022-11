Quality made travel different, online il bando per le imprese del turismo e della cultura

Cooperativa Itinera promuove il Bando nell’ambito del programma Interreg Italia/Francia Marittimo per selezionare 15 nuove Micro, Piccole e Medie imprese che intendono qualificarsi e affermarsi nel turismo grazie al marchio di qualità per una cultura e un turismo sostenibile. Domande entro il 30 novembre

E’ online il bando di selezione per le imprese della filiera turistica e culturale che risiedono nell’area costiera delle 5 Regioni coinvolte nel programma INTERREG MARITTIMO (Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica, Var) e che intendono qualificarsi e affermarsi nel turismo grazie al marchio di qualità Quality made travel different che sarà sviluppato dal progetto QM Net – Quality Made Network per la sostenibilità ambientale, sociale e culturale. Il bando intende selezionare 15 nuove Micro, Piccole e Medie imprese localizzate nelle regioni dell’area di cooperazione (Liguria, Sardegna, Toscana-province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, Regione Corsica, Dipartimenti del Var e Alpi Marittime della Regione SUD Provenza Alpi Costa Azzurra) operanti nei seguenti settori: attività ricettiva, ristorazione, artigianato tradizionale, agricoltura, produzioni enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, attività outdoor, etc. per inserirle in un network di operatori più ampio composto da 136 imprese.

Le nuove imprese che saranno selezionate entreranno a far parte della rete della Community di Quality Made in una relazione con le aziende turistiche del Mediterraneo. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del turismo strumenti utili e pratici per valorizzare la propria attività, i propri prodotti e servizi, all’interno di percorsi e pacchetti turistici legati all’identità dei territori e comunicarla in maniera efficace, grazie al suo effettivo valore identitario, autentico e quindi “differente”. Una delle azioni chiave del progetto sarà, infatti, quella della costituzione di un CLUSTER, e la definizione di un piano di promo-commercializzazione che vedrà la connessione concreta tra le imprese certificate Quality Made e la rete degli operatori turistici (tour operator) legati al settore del turismo sostenibile. E’ possibile scaricare il bando e compilare il form online consultando la seguente pagina: https://interreg-maritime.eu/it/web/qm-net/-/bando-selezione

Le domande possono essere inviate a partire dal giorno 17 ottobre 2022. Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è fissato per le ore 23.59 del 30 novembre 2022.

Il progetto QMnet è finanziato dal V° Avviso nell’ambito della programmazione INTERREG MARITTIMO 2014-2020, e promuove lo sviluppo turistico dei territori dell’area di cooperazione, implementando l’uso del marchio eco-turistico identitario “Quality Made travel differet” e valorizzando il concetto di identità culturale in ambito turistico, che si manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità ambientale, culturale e sociale. Cooperativa Itinera è capofila del progetto QM net, importante occasione per capitalizzare i progetti SMARTIC, QMbac e TRIS portati avanti in questi anni con successo. Dal progetto S.MAR.T.I.C., (Sviluppo di un Marchio Territoriale di Identità Culturale – 2017-2019) è nato il marchio Quality Made evolutosi, con l’ultimo progetto, in QM TRAVEL DIFFERENT con il quale sono state certificate oltre 130 imprese, molte delle quali giovani imprese della filiera turistica allargata, provenienti dal mondo della cultura, del turismo, dell’artigianato, dei servizi di promozione e valorizzazione dei territori, che hanno seguito un percorso consulenziale, finalizzato a dotarsi della certificazione Quality Made.

Per informazioni e scaricare il bando:

QM net https://interreg-maritime.eu/web/qm-net/

Per inviare la domanda di ammissione compilare il seguente modulo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqOox0hTFVXrPtXSPRziIOZMtY1zvXmUrJUdy0kg73AExXEA/viewform

