Quasi 1 kg di mozziconi raccolto in piazza Cavour

I ringraziamenti del sindaco e dell'assessora all'Ambiente ai volontari Francesco Stefanini (Mister Green), Wanda, Magnolia, Dora e Giulia del gruppo Scout Livorno 9 Agesci, Nina e Mohamed dell'associazione Acchiapparifiuti

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, ringraziano Mister Green (Francesco Stefanini) e quattro giovani ragazze del gruppo Scout Livorno 9 Agesci (Wanda, Magnolia, Dora e Giulia) accompagnate da Nina e Mohamed dell’associazione Acchiapparifiuti che nel fine settimana hanno raccolto rifiuti e mozziconi di sigaretta in piazza Cavour. Sindaco e assessora esprimono gratitudine nei confronti dei volontari che per amore dell’ambiente e del decoro non esitano a dedicare il loro tempo a liberare dai rifiuti ogni luogo della città.

Condividi: