Quasi mezzo milione di presenze per l’Estate più lunga del mondo
Salvetti: "Un quadro unico di una città in movimento, vivace, piena di spunti e idee utili per far stare insieme le persone e per proporsi nel miglior modo a chi viene a visitarci da fuori"
L’Estate più lunga del mondo ha regalato sul fronte dei riscontri del pubblico un 2025 senza precedenti. Il totale di chi ha vissuto gli eventi culturali, di spettacolo e sportivi supera le 487mila unità con Effetto Venezia che continua ad essere al top e a crescere ma con tutta una serie di conferme significative e l’inserimento della Biennale del Mare e dell’acqua direttamente sul podio degli eventi più seguiti. Le feste popolari nei quartieri, l’attività delle fortezze che cresce a dismisura, gli appuntamenti sportivi ma anche momenti di alto profilo legati al teatro e alla lettura regalano, spiega il sindaco, “un quadro unico di una città in movimento, vivace, piena di spunti e idee utili per far stare insieme le persone e per proporsi nel miglior modo a chi viene a visitarci da fuori”.
