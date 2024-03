Quattro attori della Mayor nel film con Dustin Hoffman

Foto di Serafino Fasulo che ringraziamo

Andrea, Edoardo, Federico e Erika martedì 26 marzo saranno a Lucca a girare alcune piccole parti nel film che vede nel cast, tra gli altri, Dustin Hoffman, due volte premio Oscar, Alessandro Gassman e Neri Marcoré. Il regista Giannini: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Fermo restando che il nostro obiettivo rimane lo spettacolo Tarabaralla, il 30 maggio al Goldoni, se in mezzo a tanto entusiasmo e lavoro avvengono queste botte di vita ben vengano"

“E’ stata una cosa spiazzante. Bellissima. Fermo restando che il nostro obiettivo rimane lo spettacolo Tarabaralla, il 30 maggio al Goldoni, se in mezzo a tanto entusiasmo e lavoro avvengono queste botte di vita ben vengano”. E’ il commento di Lamberto Giannini regista della compagnia Mayor Von Frinzius che martedì debutterà, per così dire, nel mondo del cinema. Quattro attori della Mayor, Andrea, Edoardo, Federico e Erika martedì saranno a Lucca a girare alcune piccole parti nel film che vede nel cast, tra gli altri, Dustin Hoffman, due volte premio Oscar, Alessandro Gassman e Neri Marcoré. “Un po’ mi fa ridere, un po’ mi fa piacere e mi rende orgoglioso – prosegue Giannini – questi 4 ragazzi sono i primi. Prossimamente verranno chiamati anche altri nostri attori e non solo disabili. La produzione è venuta a vedere le prove dei nostri spettacoli e sono rimasti entusiasti. Da qui è nato tutto”.

