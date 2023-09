Quattro cuccioline di trenta giorni trovate in una scatola cercano casa

Foto Comune di Livorno

A dare la notizia il Comune attraverso i propri canali social. Si cerca urgentemente qualcuno che possa occuparsi di loro per evitare che restino in canile

Trovate abbandonate in una scatola lungo la strada di Vallin Buio quattro splendide cuccioline di circa 30 giorni, taglia medio-grande. Si cerca urgentemente qualcuno che possa occuparsi di loro per evitare che restino in canile. Chi fosse interessato può contattare l’operatore di turno del Canile al numero 366 198 9783 oppure il referente al numero 333 970 7752 (il Canile è aperto al pubblico dal lunedì al sabato in orario 9-13 e 14-17, la domenica e i giorni festivi solo al mattino dalle 9 alle 13).

Per altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri 0586 820.350-351 (cell 333 611 5042) in orario di ufficio oppure scrivere una mail a [email protected].

