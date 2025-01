Quattro le chiese giubilari scelte dalla Diocesi secondo le indicazioni del Papa

La Cattedrale, una delle quattro chiese livornesi giubilari, per questo anno speciale resterà aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00. Due saranno le Messe ogni giorno: alle 7.30 e alle 18.00

Domenica 29 dicembre si è aperto il Giubileo a Livorno: parrocchie, gruppi, associazioni, aggregazioni laicali e molti fedeli hanno vissuto questo evento di fede per dare inizio ad un anno di speranza, di perdono e misericordia. Quattro sono le chiese giubilari scelte dalla nostra Diocesi secondo le indicazioni di Papa Francesco: la Cattedrale, il Santuario di Montenero, la Cappella del carcere (aperta il 15 gennaio) e la Cappella dell’ospedale (che sarà aperta nelle prossime settimane). Queste ultime due saranno naturalmente riservate a coloro che vivono la detenzione o il ricovero in ospedale. La Cattedrale per questo anno speciale resterà aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00. Due saranno le Messe ogni giorno: alle 7.30 e alle 18.00. Sarà inoltre possibile confessarsi tutti i giorni: al mattino nella vicina chiesa di S. Giulia; al mattino e al pomeriggio nella chiesa di S. Sebastiano e in Cattedrale, prima e dopo le celebrazioni eucaristiche.

