Quattro minimarket aperti per Pasquetta: scattano le multe. Controllo parchi: gli esiti

Multe tra i 400 e i 1000 euro a quattro minimarket, in zona piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, che nel giorno di Pasquetta hanno effettuato vendita al pubblico, non limitandosi, come invece consentito, alla consegna di prodotti a domicilio.

Allertati da residenti delle due zone, sono stati gli agenti della polizia municipale ad elevare le sanzioni, intervenendo con controlli mirati. Attraverso sopralluoghi a sorpresa, le quattro attività sono state sorprese durante attività di vendita al pubblico e sanzionate per violazione ordinanza Regione Toscana 42 del 2 aprile 2021.

Oltre ai controlli sugli esercizi commerciali queste le attività della polizia municipale svolte tra sabato e oggi Lunedì dell’Angelo, nell’ambito dei controlli delle forze dell’ordine coordinati dalla Questura.

Controllo parchi:

– Scoglio della Regina con presidio fisso come da ordinanza della questura (nessuna criticità segnalata);

– Villa Corridi erano presenti poche persone distanziate e facendo uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

– Villa Fabbricotti passaggio presenti persone che effettuavano attività motoria e bambini con genitori distanziati e facendo uso dei dispotivi di protezione delle vie aeree;

– Villa Mimbelli presenti un numero esiguo di persone;

– Parco Pertini poche persone bambini con genitori e altri che effettuavano attività motoria.

– Controllo zona La Rosa con particolare attenzione ai parchi di via Settembrini e Cattaneo, nessuna criticità riscontrata.

– Controllo zona Cisternino, nessun assembramento. Presidio da parte dei carabinieri.

– Nel pomeriggio di Pasquetta intervenuti per sciogliere assembramenti alla terrazza Mascagni e in via delle Pianacce.

Controllo spostamenti: per i tre giorni di festività pasquali sono stati effettuati controlli per verificare i motivi degli spostamenti, nessuna sanzione.

Tutti i fermati hanno potuto dimostrare lo stato di necessità o che si recavano a fare visita ai parenti, altri per sottoporsi al vaccino.