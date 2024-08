Quattro musicisti livornesi a Liverpool omaggiano i Beatles

Nella prma foto il gruppo sullo storico palco del Cavern. Nella seconda foto la band livornese con il sindaco di Liverpool e consorte

Il gruppo si chiama Got Back Again e ha suonato, riscuotendo grande successo, nei famosi luoghi e pub vissuti dal leggendario gruppo. Dal Cavern Club a Penny Lane, passando da Straweberry Fields e LIPA. A Penny Lane anche il sindaco di Liverpool e consorte. Loro sono Piero Ciantelli (batteria), Massimo Nota (voce), Alessandro De Fusco (chitarra) e Claudio Barontini (basso)

Se sessant’anni fa il leggendario gruppo capitanato da Lennon/McCartney, con la loro tournee in america confermava a livello mondiale la cosiddetta Beatlemania, in questi giorni quattro musicisti livornesi sono volati in aereo a Liverpool per omaggiare, con ben sei esibizioni, i Beatles. Il gruppo nostrano si chiama Got Back Again ed è composto da Piero Ciantelli (batteria), Massimo Nota (voce), Alessandro De Fusco (chitarra) e da Claudio Barontini (basso), noto fotografo che negli anni 70′, con oltre 500 concerti, ha suonato nella band che accompagnava la cantante Milva. In questi quattro giorni il gruppo “capitanato” da Piero Ciantelli (organizzatore, insieme a Vanessa Barbato, anche del Food Rock) ha suonato, riscuotendo grande successo, nei famosi luoghi e pub vissuti dai Beatles. A Penny Lane, in una sorta di “street concert” dove la voce di Nota e l’energia della chitarra di De Fusco ha entusiasmato il pubblico. Ad accogliere la band anche il sindaco di Liverpool Mr Roy Gladden e consorte. Al parco di Stramberry Fields, tanto caro a John Lennon hanno suonato per circa un’ora per poi spostarsi nel famoso “LIPA”, Institute for Performing Arts, l’istituto di istruzione superiore per le arti dello spettacolo di Liverpool, fondato da Paul McCartney. In questa cattedrale della musica i “Got Back Again” sono saliti sul palco dell’auditorium dedicato a George Harrison dopo l’esibizione di “Rolando Giambelli and Friends”. Ma la tappa fondamentale del viaggio a Liverpool è stato il mitico Cavern Club il locale dove i Fab Four si sono esibiti ben 292 volte e dove i quattro livornesi hanno suonato due volte.

