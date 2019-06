Quel coraggio di “Volare Senz’Ali” con le famiglie Pieri e Faina

Le famiglie dei due ragazzi, morti tragicamente a seguito di incidenti stradali, hanno deciso di fare una donazione all'associazione

di Jessica Bueno

“Coraggio non significa avere la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando manca la forza“. Così scriveva Theodore Roosevelt. E non c’è frase migliore per riassumere tre realtà accomunate proprio da questo coraggio: le famiglie di Jacopo Pieri e Andrea Faina, giovanissimi tragicamente deceduti a poca distanza l’uno dall’altro per due incidenti stradali, e quelle dell’associazione “Volare Senz’Ali“, nata nel 2005 per accogliere e offrire svago sollievo ai nuclei familiari con figli affetti da gravi patologie neuromotorie. Vite cambiate dall’oggi al domani, genitori spaesati, sofferenza che appare incolmabile. La domanda assillante: “Perché proprio a me?“. I genitori di Jacopo e Andrea hanno raccolto le loro energie e le hanno riunite in un piccolo, grande gesto: una donazione in memoria dei figli all’associazione. Mercoledì 5 maggio sono state, quindi, donate due targhe di riconoscimento ad entrambe le famiglie nei locali di via Demi 9, sede di “Volare senz’ali” che verrà presto trasferita in un ambiente più ampio di via Alfredo Ascoli 12, nel quartiere Fabbricotti.

“Noi abbiamo tratto un grande insegnamento da questi genitori – dice Monica Mariotti, del consiglio direttivo di “Volare senz’Ali – Posso assicurare che, seppur nella grande difficoltà che affrontiamo tutti i giorni, non potrei mai concepire la mia vita senza mio figlio Davide. La loro forza è davvero oltre ogni immaginazione”.

La generosità di queste famiglie si è riversata su quest’associazione per le sue opere di sostegno ai ragazzi disabili ed i relativi familiari. Nel centro, oltre alla fisioterapia, vengono praticate molte attività di intrattenimento come la musicoterapia, il progetto “Mo.Mo“. I ragazzi ascoltano le fiabe musicate, interattive e recitate dalle operatrici e vengono immersi a tutto tondo in un’atmosfera fantastica, ovattata, dove la realtà viene momentaneamente accantonata e quello che conta è unicamente il sorriso di questi ragazzi. Durante la consegna delle targhe, ai presenti è stata data l’opportunità di assistere ad una parte del racconto di Peter Pan. La storia del bambino volante che si rifiuta di diventare grande ha stregato un po’ tutti. “Volare Senz’Ali” si occupa anche di formazione, non solo rivolta ai suoi operatori e volontari, ma anche agli insegnanti di sostegno nella scuola dell’obbligo; alcuni esempi sono stati: il “Corso di Nursing”, il seminario “Giochi adatti Giochi adattati” e i Corsi di primo e di secondo livello di “Stimolazione Basale” del Prof. Frölich e tenuti dalla Dr.ssa Wysocka riconosciuti a livello europeo.

Lo spirito che anima l’associazione è racchiuso nel suo nome: aiutiamo a volare chi le ali non le ha.

“Una volta appreso della malattia di mia figlia sono andata avanti – dice la vicepresidente Francesca Silvestri – Mi chiedono spesso: “Ma come fai?”. Proprio con la forza che stanno dimostrando di avere questi genitori. La cosa che ci accomuna è la volontà di andare avanti, nonostante tutto. Noi abbiamo l’esigenza di far vivere a questi ragazzi una vita dignitosa specialmente nel periodo che va dai 18 anni in su, quando il percorso scolastico si interrompe e vengono praticamente dimenticati dalle istituzioni. Hanno bisogno di assistenza medica ma non bisogna scordare che sono persone: necessitano ed è giusto che vivano queste esperienze. Il benessere porta ad esprimere emozioni”.

Per informazioni su “Volare senz’ali” e sul progetto “Io cresco!”, percorso della durata di tre anni scolastici (9 mesi a ciclo) che occupa tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in cui i ragazzi saranno in grado di svolgere svariate attività con costanza e beneficio:

Associazione “Volare Senz’Ali – ODV”

Mail: [email protected]

Sito web: http://www.volaresenzali.it

Silvia Angelini 348 3344679 – [email protected]

Francesca Silvestri 349 7716496

Monica Mariotti 320 2634709

Per donare:

C/C postale: 70758297

IBAN: IT 62 B 07601 13900 000070758297

C/C bancario Unicredit Banca Spa

IBAN: IT 13 Y 02008 13912 000104756608