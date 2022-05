Quercianella, concluso l’intervento di ripristino del sottopasso ferroviario

E’ stato ultimato l’intervento di ripristino del sottopasso ferroviario pedonale a Quercianella, con anticipo rispetto ai tempi contrattuali (nelle foto prima e dopo i lavori). Partiti nel marzo scorso, i lavori, affidati dal Comune, potevano concludersi dopo 80 giorni, invece sono stati svolti in tempi decisamente più stretti, in meno di due mesi, dalla ditta esecutrice SEMIT, e per un costo di circa 22 mila euro. I lavori si sono svolti senza mai chiudere il sottopasso, ma a step, chiudendo solo parzialmente i tratti man mano che l’intervento precedeva. Un intervento molto atteso dai residenti, che oggi possono rivedere il “tunnel” sotto la ferrovia interamente ripavimentato, pitturato in un tono più caldo (sabbia invece di grigio cemento) e dotato di canalette di scolo per ridurre le possibilità di allagamento durante le piogge più intense, garantendo il corretto deflusso delle acque e l’accessibilità in sicurezza al sottopasso. E’ stato ripristinato lo stato di sicurezza delle rampe e garantita la completa accessibilità. Sono stati svolti interventi di sigillatura e risanamento delle pareti con malte sigillanti lungo le fessure nelle parti più sottoposte a percolamenti.