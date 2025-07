“Questo è il luogo più fotografato negli ultimi tre mesi”

Il sindaco: "Certe volte le cose semplici sono quelle che regalano i risultati più significativi"

“Questo è il luogo di Livorno più fotografato negli ultimi tre mesi. Certe volte le cose semplici sono quelle che regalano i risultati più significativi”. Parola di Luca Salvetti commentando sulle sue pagine social l’installazione LIVORNO davanti alla Fortezza Vecchia. Non era scontato ma nemmeno, al tempo stesso, così difficile da ipotizzare che questa novità avrebbe avuto successo. Un successo ottenuto in pochi mesi considerando che è stata posizionata l’8 maggio. Da quel giorno, oltre 2.000 like il nostro post Fb, ha quindi conquistato tutti: livornesi e turisti. Turisti, intesi sia come croceristi che come abitanti di altre cittadine arrivati in città per un evento. E il sindaco apre alla possibilità che possa esserci anche una seconda scritta: “Ne vorrei fare un’altra molto legata al mare. Stiamo valutando le varie zone. Area Terrazza in pole position”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©